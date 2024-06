MM-rallin ennätysmies yllätti: "En tiedä, näettekö minua enää"

– Minulla on kahden rallin sopimus tälle vuodelle. En halua keskustella tästä nyt, mutta jää nähtäväksi. Olemme nyt palkintosijalla, mikä saa minut onnelliseksi, Sordo päätti.

Sordo ajaa tällä kaudella Hyundain kolmatta autoa Esapekka Lapin ja Andreas Mikkelsenin kanssa. Karkea työnjako kolmikon välillä on ollut se, että Lappi ajaa nopeat sorarallit, Sordo hitaammat sorakisat ja Mikkelsen asvalttirallit.

WRC-urallaan lähes 190 kilpailua 22 kauden aikana ajanut Sordo on voittanut kolme kilpailua ja ollut kaikkiaan 58 kertaa palkintopallilla. Hän on saavuttanut palkintosijan nyt 19:llä eri kaudella, mikä on MM-sarjan ennätys.