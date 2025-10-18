Rallin MM-sarjaa johtava Sebastien Ogier koki kauden ensimmäisen keskeytyksensä katkeralla tavalla kesken Keski-Euroopan MM-rallin voittotaistelun. Ogierin mukaan ulosajo johtui rengasrikosta, ja auton sisäkameran kuvia tarkasti läpi käynyt MTV Urheilun asiantuntija Riku Tahko nyökkäsi tälle selitykselle hyväksyvästi.

Ogierin kisa päättyi ulosajoon neljä kilometriä ennen kymmenennen erikoiskokeen maalia. Hän oli pätkälle lähdettäessä 0,7 sekunnin päässä kisaa johtavasta tallikaveristaan Kalle Rovanperästä.

Matkanteko päättyi oikealle kääntyvään kurviin, jossa Ogier ajautui ojaan leveäksi ja iskeytyi vielä keula edellä puuhun. Tärsky oli kova, mutta Ogier kertoi hänen ja kartturi Vincent Landais'n olevan kunnossa.

– Meillä oli rengasrikko vasemmalla eturenkaassa. Valitettavasti sensori ei toiminut, joten en saanut tietoa siitä. Tajusin sen vasta, kun olin kääntämässä mutkaan sisään. Auto ei kuitenkaan kääntynyt vaan meni ojaan ja päätyi tuohon taaksemme, Ogier kertasi tapahtunutta pian ulosajon jälkeen.

– En olisi voinut tehdä mitään. En tiedä, onko se enemmän vai vähemmän turhauttavaa.

Viimeiseksi jääneessä väliajassaan Ogier oli 0,4 sekuntia Rovanperää edellä.

– En koe yliyrittäneeni. Pätkä oli vaikea. Ajoimme turvalliselta tuntunutta rytmiä, mutta meillä oli huonoa tuuria.

Ogier toivoo pääsevänsä jatkamaan kisaa huomenna ja tavoittelemaan hyvältä lähtöpaikalta sunnuntaipisteitä.

MTV Katsomon lähetyksessä verrattiin rinta rinnan Ogierin ajoa kuusi pykälää aiemmin saman paikan ohittaneeseen Sami Pajariin.

– Pajari menee lyhyempää matkaa jo heti ennen kuin kaarre edes alkaa. Pajari menee leikkausesteen vierestä siinä missä Ogier yrittää ajaa enemmän kuivan kelin ajolinjaa, Tahko analysoi.

Jos vasemmassa eturenkaassa on vajausta, oikealle kääntyminen on tunnetusti vaikeaa.

– Kun hän kääntää sisään, auto ei käänny. Oli siellä sitten likaa tai rengasrikko, niin lopputulos on sama: auto aliohjaa ojaan. Kun menee slicksillä ruohikolle, silloin siirrytään matkustajaksi. Siinä ei ole mitään tehtävissä. Sorallahan noita roikkuja voi vielä korjata takaisin.

Eri kuvakulmista tilanteen katsottuaan Tahko tulkitsee asian niin, että Ogierin rengas toden totta saattoi olla rikki.

– Käsijarrun käytöstä näkee sen, että se yllättää totaalisesti, että auto ei lähde kääntymään.

– Kun tuota sillä silmällä katsoo, niin voidaan ostaa tuota tarinaa, koska niin pitkään on ratti käännettynä oikealle ja mitään ei tapahdu. Jotain outoa siinä on. Joko se on siinä liman päällä, tai sitten se on rengasrikko. Luotetaan moninkertaisen maailmanmestarin analyysiin.

Tahkon asiantuntijakollega Jari Ketomaa kuitenkin huomauttaa, että Ogierin olisi pitänyt tunnistaa renasrikko, vaikkei auto siitä erikseen huomauttanutkaan.

– Kyllä kuljettaja sen tosi nopeasti huomaa, että auto ei käyttäydy niin kuin sen kuuluisi. Jos auto tuntuu huonolta, pitää löysätä vauhtia ja ottaa hiljempaa. Pääsikö Rovanperä vähän nupin sisään? Todennäköisesti pääsi. Ei kestänyt hermo löysätä yhtään, vaikka auto ei tuntunut hyvältä.

– Jos autossa on jokin vika, niin tuon tason maailmanmestarin pitäisi jarruttaa sillä kohdalla. Epäilen, että painetila johti siihen, että ei vain löysännyt vauhtia riittävästi ja tunnustellut, onko autossa kaikki kohdallaan.