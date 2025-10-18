Kalle Rovanperän asema rallin maailmanmestaruustaistelussa koheni huomattavasti, kun tallikaveri Sebastien Ogier ajoi Keski-Euroopassa ulos voittotaistelusta. Tapahtuneen käytyä ilmi tämä ei kuitenkaan ollut päällimmäisenä Rovanperän mielessä.

MM-sarjaa johtava Ogier ja kolmantena oleva Rovanperä kävivät kauden kolmanneksi viimeisessä osakilpailussa huimaa keskinäistä taistelua. Rallin kymmenennelle erikoiskoeelle Rovanperä lähti kisan kärjessä 0,7 sekunnin erolla Ogieriin, ja kymmenennen pätkän toiseksi viimeisessä väliajassa Ogier oli kutistanut eron vain 0,3 sekuntiin.

Taisto kuitenkin taukosi lopullisesti pian tämän jälkeen, kun Ogier ajoi ulos neljä kilometriä ennen pätkän maalia. Rovanperän johtomarginaali kasvoi hetkessä lähes 40 sekuntiin, ja tilanne MM-taistelussa näytti hänen kannaltaan yhtäkkiä huomattavasti paremmalta.

Tällaiset asiat tulivat kuitenkin mieleen vasta pienellä viiveellä.

– Kun siirtymällä näimme sen tilanteen, niin ensimmäisenä kävi mielessä, että ovathan kummatkin kunnossa. Aika törkeän kovasta vauhdista lähtivät pihalle, Rovanperä kertasi MTV Urheilulle sitä hetkeä, kun oli saanut kuulla Ogierin ulosajosta.

Toyotan mukaan sekä Ogier että kartturi Vincent Landais ovat kunnossa.

– Se on pääasia. Toki meidän tilanteemme muuttui aika paljon, Rovanperä sanoi.

Ogier johtaa MM-sarjaa tällä hetkellä kahden pisten erolla Elfyn Evansiin, 21 pisteen erolla Rovanperään ja 43 pisteen erolla Ott Tänakiin. Ogierin keskeytyksen jälkeen, tämänhetkisillä sijoituksilla, Evans olisi nousemassa ennen sunnuntaipisteitä piikkipaikalle 11 pisteen erolla Rovanperään, 15 pisteen erolla Ogieriin ja 43 pisteen erolla Tänakiin.

Evans ja Tänak käyvät tiukkaa sekuntitaistoa Rovanperän takana sijoista kaksi ja kolme.

– Yritän, että ajaminen ei muuttuisi hirveästi. Kokeillaan vain pitää hyvä rytmi päällä. Pahoissa paikoissa pitää jättää turhat riskit pois, mutta pitää ajaa silti omaa ajoa. Nuo ovat vaikeita pätkiä, niin täytyy pitää rytmi päällä, Rovanperä sanoi.

Pätkä, jolla Ogier ajoi ulos, oli Rovanperän mukaan "supervaikea", kun sateen kastelema ja lehtien peittämä tie oli aiheuttanut "kammokelin". Olosuhteet olivat jopa vaikeammat kuin eilisellä Tšekissä ajetulla pätkällä, jota Rovanperä kuvasi viikonlopun vaikeimmaksi.

– Tämä oli kyllä varmaan vielä vaikeampi kuin eilinen. Lehtiä oli niin paljon. Kun etunuottiautot menevät hiljaa, lehdet ovat tien reunoilla, ja he voivat merkkailla vain niin sanottuja arvauksia sinne.

– Lehtiä oli älyttömästi, ja kun tie on täynnä märkää lehteä, se on tosi liukas.

1:34 Kalle Rovanperä huolestui Sebastien Ogierin ulosajosta: "Törkeän kovasta vauhdista lähti"