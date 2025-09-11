Toyotan tallipomo Jari-Matti Latvala uskoo, että tiimin tähtikuski Sebastien Ogier on nyt vaarallisimmillaan MM-taistossa.

Ogier, 41, on ollut kuluvalla kaudella ylivoimaisesti tasaisin ja menestynein kuljettaja. Tätä alleviivaa se, että hän on MM-sarjassa kolmantena, vaikka on jättänyt kolme osakilpailua välistä. Ranskalainen onkin nyt asettanut tavoitteekseen yhdeksännen MM-tittelin.

Ogier voitti myös edellisen kisan Paraguayssa, mutta koki takaiskun sen viimeisellä erikoiskokeella, kun reitille iskenyt sade hidasti eniten juuri häntä. Tämän seurauksena hän menetti runsaasti sunnuntain pikakisan ja Power Stagen pisteitä.

Tallipomo Latvala seurasi Ogierin turhautunutta reaktiota mielenkiinnolla.

– Tiedän tämän katseen Sebastienilta. Olen nähnyt sen usein aiemmin urallani. En ole nähnyt vastaavaa voitontahtoa kenelläkään muulla, Latvala kommentoi Dirtfishille.

– Kun hän palaa, hän on todella vaarallinen. Olen oppinut, että hän taistelee entistä kovemmin tullessaan vihaiseksi.

Ogierin happaman reaktion Paraguayn MM-rallin maalissa näet alla olevalta videolta. Juttu jatkuu alla.

3:05 Sebastien Ogier onnistui voittamaan Paraguayn MM-rallin – joutui lopussa olosuhteiden uhriksi.

Latvalan mukaan Ogierin asenne vaikeuttaa myös Elfyn Evansin, Kalle Rovanperän ja Ott Tänakin asemaa mestaruustaistossa. Evansin etu Rovanperään on seitsemän pistettä, Ogieriin yhdeksän ja Tänakiin 18.

Myös vuosi sitten Ogier yritti ajaa loppukaudella maailmanmestariksi jätettyään kisoja väliin. Ranskalainen sortui virheisiin.

– Viime vuonna hän oli hieman liian kaukana pisteissä, mutta nyt hän on ehdottomasti vaarallisimmillaan, Latvala arvioi.

Latvala ei kuitenkaan sulje nelikosta ketään ulos MM-taistosta.

– Vauhti on niin kova, ja se, kuka pystyy välttämään virheitä, on vahvoilla mestariksi.

Chilen MM-ralli käynnistyy perjantaina.