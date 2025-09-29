Sebastien Ogier on ajanut rallin MM-sarjassa huiman kauden, ja hän johtaa sarjaa, kun ajamatta on vain kolme osakilpailua. Yhdeksättä MM-titteliään jahtaava ranskalaislegenda kuitenkin tietää, että tilastojen valossa hänellä on mestaruusjahdissaan vielä yksi kiusallinen kanto kaskessa.

Ogier on ajanut tänä vuonna kahdeksan kisaa 11:stä, ja hänen saldonsa on viisi voittoa, yksi kakkossija ja yksi kolmossija. Kisakohtainen pistekeskiarvo on 28, kun kisaa kohti on jaossa enimmillään 35 pistettä.

Ogier johtaa MM-sarjaa kahden pisteen erolla tallikaveriinsa Elfyn Evansiin, kun ajamatta ovat Keski-Euroopan ja Japanin asfalttikilpailut sekä soralla ajettava historian ensimmäinen Saudi-Arabian MM-ralli. Myös 21 pisteen päässä Ogierista olevalla Kalle Rovanperällä on vielä realistinen mestaruusnäkymä loppukauteen.

Siinä missä Rovanperällä on tältä kaudelta kaksi niin sanottua nollakisaa, Ogier ja Evans ovat ainoina kuljettajina ajaneet läpi kauden jokaisen mahdollisen erikoiskokeen.

Lajin historian tuntien tässä piilee kuitenkin tämän kaksikon osalta tuttu vaara.

– Sanoisin, että olemme toistaiseksi olleet lähellä täydellistä. Mutta tiedän hyvin, että on lähes mahdotonta ajaa täydellistä kautta, Ogier sanoo MM-sarjan verkkosivuilla.

– Olen varma, että tiedätte tilastot minua paremmin, mutta voisin lyödä aika paljon vetoa siitä, ettei niin ole koskaan tapahtunut.

Ogierin kannalta on syytä toivoa, ettei hän koskaan lyönyt tätä vetoa. Sebastien Loeb nimittäin ajoi vuoden 2010 läpi keskeyttämättä kertaakaan. Hän jäi 13 kisaa käsittäneellä kaudella vain kerran palkintosijojen ulkopuolelle ja oli silloinkin viides.

2006 Loeb sijoittui 12 ensimmäisessä kisassa kärkikaksikkoon, mutta joutui jättämään neljä viimeistä kisaa väliin pyöräilyonnettomuuden vuoksi. Hän voitti silti mestaruuden Marcus Grönholmin jäätyä Australiassa viidenneksi, kun Loebin ohi nouseminen olisi vaatinut vähintään kolmossijaa.

1970–1980-lukujen mestareista neljä selvitti kauden läpi ilman keskeytystä, tosin tuolloin ei ollut tapana ajaa koko kautta. 1979 Björn Waldegård ajoi maaliin kaikissa yhdeksässä kisassaan 12:sta, 1980 Walter Röhrl seitsemässä kisassaan 12:sta, 1987 Juha Kankkunen seitsemässä kisassaan 13:sta ja 1989 Miki Biasion kuudessa kisassaan 13:sta.

Ogier tietää, ettei tehtävä ole helppo, mutta hän ainakin haluaa päästä osaksi tätä joukkoa.

– Jäljellä on kolme kisaa, ja minulla on mahdollisuus yrittää saavuttaa se, mutta siitä tulee vaikeaa. Vielä ei voi ottaa rennosti.