Lauantai on ek-kilometreillä mitattuna Keski-Euroopan MM-rallin pisin päivä. Se koostuu yhdestä Saksassa ja kahdesta Tšekissä ajettavasta erikoiskokeesta, jotka kaikki ajetaan läpi kahteen kertaan. Ek-kilometrejä päivään mahtuu kaikkiaan 103,64. MTV seuraa päivän tapahtumia tässä artikkelissa.

Kokonaistilanne 9/18 ek:n jälkeen:

sija: kuljettaja: talli: aika/ero: 1. Kalle Rovanperä Toyota 1.10.47,5 2. Sebastien Ogier Toyota +0,7 3. Elfyn Evans Toyota +32,0 4. Ott Tänak Hyundai +33,0 5. Takamoto Katsuta Toyota +38,6 6. Adrien Fourmaux Hyundai +48,5 7. Sami Pajari Toyota +58,5 8. Thierry Neuville Hyundai +2.00,2 9. Josh McErlean M-Sport +2.59,3 10. Oliver Solberg Printsport (WRC2) +4.02,7 xx. Gregoire Munster M-Sport +40.42,9

Lauantain ohjelma:

11.35 EK10 Keply 1 (21,95 km) 12.35 EK11 Klatovy 1 (15,57 km) 13.50 Rengashuolto, Klatovy (15 min) 15.05 EK12 Keply 2 (21,95 km) 16.05 EK13 Klatovy 2 (15,57 km) 19.25 EK14 Made in FRG 2 (14,30 km) 20.45 Huolto E, Passau (45 min)

Seuranta:

EK9 Made in FRG 1 (14,30 km)

sija: kuljettaja: talli: aika/ero: 1. Kalle Rovanperä Toyota 7.17,1 2. Ott Tänak Hyundai +0,8 3. Sebastien Ogier Toyota +1,3 4. Adrien Fourmaux Hyundai +3,0 5. Elfyn Evans Toyota +3,1 = Sami Pajari Toyota +3,1 7. Takamoto Katsuta Toyota +3,5 8. Thierry Neuville Hyundai +5,0

Klo 9.49: Rovanperä nousee kisan kärkeen! Ogier taipuu 1,3 sekunnilla, eli Rovanperän johtomarginaali on 0,7 sekuntia.

– Ei tuntunut niin hyvältä. Joissain paikoissa oli enemmän likaa kuin odotimme. Tiukkaa on edelleen.

Klo 9.46: Rovanperä painaa 0,8 sekunnin pohjat ja ottaa kiinnityksen kisan viidenteen pohja-aikaansa. Väliaikojen perusteella hän on nousemassa kisan kärkeen, sillä Ogier on väliajassa 1,3 sekunnin päässä.

– Tämä on erilainen päivä, kun lähdemme taaempaa. On enemmän likaa ja vaikeita paikkoja. Seuraava pätkä tulee olemaan vaikea. Säälläkin on oma vaikutuksensa.

Klo 9.43: Evans jää Tänakista 2,3 sekuntia. Tänak siis nousee jo sekunnin päähän Evansin nimissä olevasta kolmossijasta. Evansin aika on kymmenykselleen sama kuin Pajarilla.

– Ihan ok, mutta ei mitään erityistä. Joissain paikoissa olisi pitänyt pystyä pitämään enemmän vauhtia yllä.

Klo 9.41: Lisätieto seuraavalta erikoiskokeelta: Tšekissä sataa! Neuvillen toive siis toteutuu. Tämä tietää erittäin mielenkiintoisia aikoja tuohon noin parin tunnin päähän.

Klo 9.40: Tänak lyö Fourmaux'n 2,2 sekunnilla. Katsutaan eroa tulee 2,7 sekuntia, ja japanilainen putoaa kokonaistilanteessa nyt 5,6 sekunnin päähän virolaisesta. Väliaikojen perusteella myöskään Evans ei pysty vastaamaan Tänakille.

– Mahtava veto, mutta tämä oli päivän helppo osuus, Tänak sanoo.

Klo 9.37: Nyt ei enää aika parane. Katsuta jää Fourmaux'sta 0,5 sekuntia. Myös Katsuta valittaa, että tielle on noussut monissa paikoissa paljon likaa.

Klo 9.34: Fourmaux kiri viimeisessä väliajassa kymmenyksellä Pajarin edelle, ja ero on sama myös maalissa.

– Olin yllättynyt edellä ajavien linjoista. Ajoin itse aika puhtaasti. Katsotaan, mitä seuraavalla pätkällä tapahtuu sateen kanssa.

Klo 9.32: Tässä Munsterin aiempi spinnaus:

1:01 Sydämentykytyksiä Ford-kuskille – Gregoire Munster spinnaa kovasta vauhdista

Klo 9.31: Pajari nipistää 1,9 sekuntia Neuvillen ajasta pois. Hänen perässään Fourmaux ja Katsuta väliajoissa perässä.

– Ihan ok. Aika paljon kiiltäviä paikkoja, joissa asfaltti ei pure niin hyvin. Olin aika paljon sivuluisussa. Se ei ehkä ole paras mahdollinen tapa. Driftauskisat ovat toisaalla.

Klo 9.28: Neuville lataa tauluun 4,7 sekunnin pohjat. Pajari tulee väliajoissa 0,6 sekuntia belgialaista kovempaa. MTV Urheilun asiantuntija Riku Tahko uumoilee, että Neuvillen taktiikka on pedattu lenkin keskimmäiselle, yli 20 kilometrin pätkälle Tšekissä, sillä Neuvillella on ainoana mukana kolme pehmeää ja kolme sadekelin rengasta. Tällä pätkällä Neuville oli laittanut yhden sadekelin renkaan oikealle taakse.

– Ei tuntunut kovin hyvältä täällä, mutta meidän tilanteessamme ja sateen lähestyessä täytyy ottaa riski. Katsotaan, mitä seuraavalla tapahtuu. Toivotaan lisää vettä, mitä ikinä se tuokaan mukanaan, Neuville itse sanoo.

Klo 9.25: McErlean maalissa 13,9 sekuntia Munsteria nopeammin.

Klo 9.22: Munster maalissa. Hän oli ennen spinnausta pari sekuntia tallikaveriaan McErleania edellä, mutta sittemmin ero kääntyy yli kymmenellä sekunnilla irlantilaisen hyväksi. Neuville ensimmäisissä väliajoissa tämän kolmikon nopein.

Klo 9.20: Munster hyökkää erään nypyn yli turhan ahnaasti ja spinnaa kovasta vauhdista. Hänen onnekseen tilanne sattui peltoaukealla, jossa oli tilaa.

Klo 9.15: Päivä käyntiin. Munster ensimmäisenä liikkeelle.

Klo 9.05: Rengasvalintoja... Yhtä vaille kaikki pääluokan kuskit ovat pakanneet matkaan sadekelin renkaita.

kuljettaja: talli: pehmeä: kova: sadekeli: Sebastien Ogier Toyota 4 2 Kalle Rovanperä Toyota 4 2 Elfyn Evans Toyota 4 2 Ott Tänak Hyundai 4 2 Takamoto Katsuta Toyota 4 2 Adrien Fourmaux Hyundai 4 2 Sami Pajari

Klo 8.50: Hyvää huomenta! Tervetuloa mukaan seuraamaan toisen täyden ajopäivän tapahtumia. Päivään lähdeään kerrassaan herkullisista asetelmista, sillä Ogier–Rovanperä-kärkikaksikon ero on vain 0,6 sekuntia ranskalaistähden hyväksi.

Mestaruustaistelun kannalta pelissä ovat isot asiat. Ogier johtaa Rovanperää tällä hetkellä 21 pisteellä, ja mikäli hän pystyy pitämään suomalaisen takanaan, ero kasvaisi näillä sijoituksilla ennen sunnuntaipisteitä 29:ään. Mikäli taas Rovanperä onnistuisi nousemaan Ogierin edelle, ero kutistuisi ennen sunnuntaipisteitä 13:een.

Merkillepantavaa on, että tänään Ogierilla ja Rovanperällä on pääluokasta kaikkein huonoimmat lähtöpaikat yhdeksäntenä ja kymmenentenä kuljettajana. Tie on siis eilistä likaisempi – ja liukkaampi.