Sebastien Loeb on ollut 13 vuoden ajan ainoa yhdeksänkertainen rallin maailmanmestari. Tänä syksynä ranskalaislegenda saattaa kuitenkin saada seuraa maanmiehestään ja ex-tallikaveristan Sebastien Ogierista.

Loeb, 51, voitti yhdeksän peräkkäistä mestaruutta vuosina 2004–2012 hävittyään ennen sitä vuoden 2003 MM-taistelun Petter Solbergille yhdellä pisteellä.

Loebin varjosta Citroënilta kauden 2011 jälkeen pois lähtenyt Ogier, 41, voitti Volkswagenilla ja Fordilla kuusi mestaruutta putkeen 2013–2018, kunnes Ott Tänak katkaisi toisella Toyota-kaudellaan hänen mestaruuskulkunsa. Tämän jälkeen Tänakin tilalle Toyotalle siirtynyt Ogier kuitenkin palasi mestariksi vuosina 2020–2021 ennen kuin vetäytyi täysipäiväisestä ralliammattilaisuudesta.

Jo viime vuonna Ogier innostui loppukaudesta jahtaamaan yhdeksättä mestaruuttaan oltuaan Suomen MM-rallin jälkeen sarjassa parhaana Toyota-kuljettajana toisena, mutta loppukauden lukuisat ajovirheet veivät mahdollisuudet yhdeksänteen MM-titteliin.

Tähänkin vuoteen osittaisella ohjelmalla lähtenyt Ogier jätti alkukaudesta väliin Ruotsin ja Kenian osakilpailut, eikä hän matkannut myöskään heinäkuussa Viroon. Sen jälkeen Suomessa Ogier kuitenkin kertoi avoimesti olevansa taas koko loppukauden mukana – tosin kauden viimeisessä kisassa Saudi-Arabiassa vain, mikäli hänellä on tuossa kohtaa yhä mahdollisuudet mestaruuteen.

Päätös Saudi-Arabian kisaan ilmoittautumisesta pitää toki tehdä jo ennen kauden toiseksi viimeistä, Japanissa ajettavaa osakilpailua. Yhtä kaikki, kun Ogier johtaa MM-sarjaa ja ajamatta on vain kolme osakilpailua, Loebin asema ainoana yhdeksän mestaruuden miehenä on aidosti uhattuna.

Ranskalaiskanava Canal+ tavoitti Loebin yhteistyökumppaninsa tilaisuudessa Magny Coursissa ja kysyi, mitä tämä ajattelee siitä, että Ogier saattaa pian nousta sivuamaan hänen ennätystään

– Hän toimii oikein. Tekisin todennäköisesti itsekin niin hänen asemassaan, Loeb sanoi Autohebdon mukaan.

– Hän on nähnyt olevansa yhä pelissä mukana, ja hän nauttii yhä ajamisesta. Hän on mukana mestaruustaistelussa, joten ymmärrän, että hän haluaa mennä päätyyn asti. Hän tekee ihan oikein. Aion seurata tilannetta.

Vaikka Ogier nousisi mestaruuksien määrässä Loebin rinnalle, Loebilla on yhä tuntuva kaula ainkain osakilpailuvoittojen määrässä (80–66). Palkintokorokesijoituksissa (120–113) Ogier saattaa hyvin mennä vielä ohi, mikäli vain jatkaa uraansa ensi kauteen.

Virallisessa pistetaulukossa Ogier on jo mennyt menojaan, kiitos Loebin ensimmäisiä mestaruusvuosia avokätisemmän nykyisen pistesysteemin. Jos pisteitä lasketaan eri vuosikymmeninä käytössä olleiden systeemien mukaan, Loeb on kuitenkin edellä vielä valtaosassa – tosin Ogier lähestyy niissäkin uhkaavasti.