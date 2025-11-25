



Se, että mestaruuskamppailu on kauden loppua kohti edettäessä tiivistynyt juuri Toyota-kuljettajien välille, ei kauden tulosten perusteella ole minkäänlainen yllätys. Toyota on ollut läpi vuoden paitsi Hyundaita nopeampi myös luotettavampi.

Nyt jo viisi valmistajien MM-titteliä peräjälkeen nimiinsä vienyt Toyota on voittanut tänä vuonna 12 kisaa 13:sta. Lukema sivuaa Volkswagenin ennätystä vuosilta 2014 ja 2015, ja Saudi-Arabiassa on siis mahdollisuus panna vielä yhdellä paremmaksi. Ykkössija kauden viimeisestä kisasta nostaisi myös Toyotan prosenttiosuuden kauden kaikista voitoista suuremmaksi kuin yhdelläkään tiimillä koskaan ennen.

Evans lähtee kisaan kolmen pisteen etumatkalla Ogieriin, ja Rovanperäkin on vielä matemaattisesti mukana taistelussa 24 pisteen takamatkasta huolimatta.

Heistä Evans tarvitsee mestaruuden, ja Ogier haluaa sen. Rovanperälle mestaruus olisi enää lähinnä mukava bonus.

Kävi viikonloppuna niin tai näin, jokaisessa mestaruustarinassa olisi jotain poikkeuksellista.

Elfyn Evans, 272 pistettä

Evansille mestaruus olisi uran ensimmäinen, ja se tekisi hänestä historian kolmannen brittimestarin Colin McRaen (1995) ja Richard Burnsin (2001) jatkoksi.

Kun Thierry Neuville viime vuonna karisti ikuisen kakkosen leimansa ensimmäisellä MM-tittelillään, leima uhkaa nyt tarttua Evansiin, jolla on viideltä viime vuodelta koossa jo neljä hopeasijaa.

Evans on pedannut tämänhetkisen asemansa tasaisuudella. Hänen vauhtinsa on ollut aiempiin mestareihin verrattuna poikkeuksellisen huonoa. Evansin ero pohja-aikaan on ollut tämän kauden erikoiskokeilla keskimäärin 0,33 sekuntia kilometrillä, ja lukema on mestareihin verrattuna heikoin vuoden 2003 jälkeen, kun Petter Solberg nousi kuittasi MM-tittelin täsmälleen samalla erolla.

Evansilla on koko kaudelta koossa vain 22 pohja-aikaa 250:stä. Tätä heikommalla saldolla mestaruuden on voittanut vain Ogier vuonna 2017 ensimmäisellä M-Sport-kaudellaan.

Myös se, miten vähän Evans on johtanut kisoja – kärkipaikalla yhteensä 36 ek:n jälkeen – on mestareihin verrattuna poikkeuksellisen pieni lukema. Maaliskuisen Kenian MM-rallin jälkeen Evans on nähty rallin kärjessä vain neljän erikoiskokeen päätteeksi.

Hän on kuitenkin ainoana kuljettajana ajanut kauden kaikki pätkät läpi. Tämä on huima osoitus niin Toyotan kuin Evansin itsensäkin luotettavuudesta. Takana on kuitenkin jo 4161,28 ajettua ek-kilometriä ja 41 tuntia, 45 minuuttia ja 18,5 sekuntia täysivauhtista ajamista 99,66 kilometrin keskituntivauhdilla.

Mikäli Evans kruunataan lauantaina mestariksi, samalla umpeutuisi täysin ennennäkemätön ympyrä.

Evans ajoi ensimmäisen erikoiskokeensa MM-tasolla kotikisassaan Walesissa 30.11.2007. Saudi-Arabian kisa ajetaan päätökseen lähes päivälleen 18 vuotta myöhemmin 29.11.2025. Näin laskettuna kyseesä olisi historian pisin odotus ensimmäiseen MM-titteliin.

Sebastien Ogier, 269 pistettä

Ogierin kohdalla ikuisen kakkosen leimasta ei ole tietoakaan, vaikka tänä vuonna kaulaan ripustettaisiinkin hopeinen mitali. On suorastaan uskomatonta, ettei Ogier ole koskaan sijoittunut MM-sarjan loppupisteissä toiseksi.

Ogier on ollut tämän kauden ylivoimaisesti nopein kuljettaja. Hänen keskimäärinen eronsa pohja-aikaan (0,10 s/km) on poikkeuksellinen alhainen, ja käytännössä tätä kovempaa ovat historian saatossa ajaneet vain hän itse ja Sebastien Loeb. Tosin: Saudi-Arabian kivikkoisilla teillä turhan kova vauhti pikemminkin kostautuu kuin palkitsee...

Mestaruuksia Ogierilla on koossa kahdeksan, eli hänellä on mahdollisuus nousta maanmiehensä Loebin rinnalle kaikkien aikojen tilaston kärkeen.

Ogier itse on vähätellyt yhdeksännen mestaruuden merkitystä sanomalla, ettei se muuttaisi enää mitään. Mutta kun vuosikaudet läheistensä kanssa vietettävän yhteisen ajan merkitystä korostanut 41-vuotias perheenisä on jo toisena syksynä peräjälkeen valmis ylitöihin, selvää on, että nälkää riittää.

Eikä sen suinkaan tarvitse Ogierin kohdalla edes päättyä tähän.

Kun Rovanperä ja Ott Tänak jättävät MM-sarjan taakseen ensi viikonlopun jälkeen, Ogier voi hyvin voittaa täysin ylivertaisella Toyotalla ensi vuonna kymmenennenkin MM-tittelin.

Hän on sanonut ajavansa vain osan ensi vuoden kisoista, mutta takaportti on jätetty sanamuodoissa siihen tapaan auki, että Ogier saattaa ajaa vaikka ensi kauden kaikki 14 kisaa.

Kalle Rovanperä, 248 pistettä

Rovanperän kohdalla mestaruusmahdollisuus on lähinnä teoreettinen ja edellyttää Saudi-Arabiassa karmeaa epäonnea niin Evansille kuin Ogierille. Kun hänen takamatkansa suhteuttaa jäljellä oleviin pisteisiin, MM-sarjan historiassa ei vastaavassa tilanteessa ole koskaan noustu enää viimeisessä kisassa mestariksi.

24 pistettä 35:stä on 69 prosenttia. Ogier nousi viisi vuotta sitten Monzassa 14 pisteen (47 %) takamatkalta ohi lumisilla vuoristoteillä ulos ajaneen Evansin.

Kolmas mestaruus nostaisi Rovanperän yksinään Loebin, Ogierin, Juha Kankkusen ja Tommi Mäkisen perään. Kuulostaa kivalta, mutta Rovanperälle itselleen sillä tuskin on mitään merkitystä.

Kun on 25-vuotiaana valmis jättämään leipälajinsa taakseen ja heittäytymään haasteeseen, jossa onnistumisesta ei ole mitään takeita, puheet siitä, etteivät tilastot ja ennätykset merkkaa mitään, ovat hivenen uskottavampia kuin viereisessä pilttuussa ranskaksi lausutut litaniat.