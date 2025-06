MTV Urheilu toteutti Sébastien Ogierin toiveen – näin ranskalaismestari reagoi

Sébastien Ogier ylitti Kanarian MM-rallin kakkospaikallaan huhtikuun lopussa 3 000 MM-pisteen rajan historian ensimmäisenä kuljettajana. Saavutuksen jälkeen suurmestari toivoi, että joku vertailisi rallitähtien pistepotteja eri aikakausina käytettyjen pistejärjestelmien avulla. MTV Urheilu teki tämän.

Kahdeksankertainen maailmanmestari Ogier kohotti uransa MM-pistesaaliin 3 016:een Kanarialla. Hän on kuitenkin ajanut kaikki huippuvuotensa pistesysteemillä, jossa voitosta palkitaan 25 pinnalla, kun esimerkiksi suomalaislegenda Juha Kankkunen (tilastot 10:s, kaikkiaan 1 202 pistettä) sai huippusijoistaan pienempiä pisteitä.

Kuvaavaa on sekin, että MM-sarjan pääluokassa vasta kuudetta kauttaan ajava Kalle Rovanperä on kaikkien aikojen pistetilastossa (alla) sijalla 11 (951 pistettä) – olkoonkin, että hän on ajanut erittäin menestyksekkäästi.

MM-rallissa eniten pisteitä keränneet kuljettajat:

Sijoitus Kuljettaja Pisteet 1. Sébastien Ogier 3 044 2. Thierry Neuville 2 185 3. Sébastien Loeb 1 776 4. Ott Tänak 1 766 5. Jari-Matti Latvala 1 685 6. Elfyn Evans 1 505 7. Daniel Sordo 1 413 8. Carlos Sainz 1 242 9. Mikko Hirvonen 1 210 10. Juha Kankkunen 1 202

Ogier nostikin esiin eri aikakausien pistejärjestelmät, kun hänelle mainittiin rajapyykistä Kanarialla.

– Ainoa ongelma siinä on, että sitä on tuskin mielekästä verrata mihinkään, koska pistejärjestelmät ovat muuttuneet vuosien varrella. Toivoisin, että joku tekisi vertailun, jossa kaikkien kuljettajien suoritukset laskettaisiin saman järjestelmän mukaan – se antaisi paremman kuvan, Ogier vastasi rallit.fi-sivustolle.

MTV Urheilu on nyt toteuttanut Ogierin toiveen, ja tulokset voi lukea alta.

MM-pisteet vuosien 1979–1996 systeemillä:

(20–15–12–10–8–6–4–3–2–1)

Sijoitus Kuljettaja Pisteet 1. Sebastien Loeb 2 322 2. Sebastien Ogier 2 190 3. Carlos Sainz 1 845 4. Thierry Neuville 1 479 5. Mikko Hirvonen 1 439 6. Jari-Matti Latvala 1 407 7. Juha Kankkunen 1 403 8. Dani Sordo 1 360 9. Petter Solberg 1 294 10. Marcus Grönholm 1 279

MM-pisteet vuosien 1997–2002 systeemillä:

(10–6–4–3–2–1)

Sijoitus Kuljettaja Pisteet 1. Sebastien Loeb 1 050 2. Sebastien Ogier 937 3. Carlos Sainz 707 4. Thierry Neuville 545 5. Juha Kankkunen 544 6. Marcus Grönholm 526 7. Mikko Hirvonen 522 8. Jari-Matti Latvala 501 9. Ott Tänak 445 10. Dani Sordo 440

MM-pisteet vuosien 2003–2009 systeemillä:

(10–8–6–5–4–3–2–1)

Sijoitus Kuljettaja Pisteet 1. Sebastien Loeb 1 171 2. Sebastien Ogier 1 104 3. Carlos Sainz 937 4. Thierry Neuville 746 5. Mikko Hirvonen 725 6. Juha Kankkunen 712 7. Jari-Matti Latvala 705 8. Dani Sordo 686 9. Marcus Grönholm 647 10. Petter Solberg 645

MM-pisteet vuosien 2010–2023 systeemillä:

(25–18–15–12–10–8–6–4–2–1, mukaan ei ole laskettu Power Stage -pisteitä)

Sijoitus Kuljettaja Pisteet 1. Sebastien Loeb 2 883 2. Sebastien Ogier 2 717 3. Carlos Sainz 2 276 4. Thierry Neuville 1 835 5. Mikko Hirvonen 1 771 6. Jari-Matti Latvala 1 750 7. Juha Kankkunen 1 734 8. Dani Sordo 1 676 9. Petter Solberg 1 609 10. Marcus Grönholm 1 581

Tilastoja lukiessa huomionarvoista on se, että superrallisääntö otettiin käyttöön vuonna 2005. Sen avulla on keskeytyksen jälkeen mahdollista vielä jatkaa kisaa.

MTV Urheilu selvitti, ettei se kuitenkaan ole tuonut merkittävästi lisäpisteitä esimerkiksi Loebille (pistesysteemistä riippuen 6–34 pistettä) tai Ogierille (1–17 pistettä). Toisaalta esimerkiksi Sainzin ja Kankkusen pistepoteissa tämä näkyy todennäköisesti selvemmin, sillä he lopettivat uransa ennen kyseisen säännön voimaantuloa.

Sébastien Loeb (vas.), Marcus Grönholm (toinen oik.) ja Mikko Hirvonen (oik.) olivat 2000-luvun kovimpia rallitähtiä. Kuva vuoden 2006 Suomen MM-rallista.200t Getty Images

Yksi silmiinpistävä seikka MM-pisteissä eri laskukaavoilla on kaksinkertaisen maailmanmestarin, kaikkien aikojen voittotilaston kolmosmiehen Marcus Grönholmin loikat. Hän on todellisessa pistetaulukossa sijalla 20 (615 pistettä), mutta eri laskumalleilla hän nousisi kymppisakkiin, korkeimmillaan jopa kuudenneksi.

Myös toinen suomalaistähti Mikko Hirvonen nousee jokaisessa eri mallissa ylös päin todelliselta yhdeksänneltä sijaltaan (1 210 pistettä).

Ogier sen sijaan menettää kärkipaikkansa jokaisessa laskumallissa maanmiehelleen Loebille, joka voitti yhdeksän peräkkäistä MM-titteliä vuosina 2004–2012.

Jutun pääkuvana olevalta videolta voit katsoa, miten Ogier tähän uutiseen reagoi.