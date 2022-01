Kalle Rovanperällä yllättävä valttikortti? Tässä mullistavan MM-rallikauden viisi sykähdyttävää seikkaa

MAINOS Koko MM-rallikausi C Moressa! Monte Carlon ralli 20.-23.1. Torstai klo 20.30-23.15

Edessä oleva kausi huipentaa pitkään ja hartaasti tehdyn suunnittelu- ja valmistelutyön. MM-sarjan ykkösluokassa kilpailevat Toyota, Hyundai ja M-Sport tuovat viivalle omat Rally1-autonsa, historian ensimmäiset hybridivoimanlähteellä kulkevat ralliautot.

Kyseessä on juhlavuoden, 50. MM-rallikauden arvolle sopivasti lajihistorian suurin tekninen mullistus.

MTV Urheilu listaa viisi asiaa, jotka tekevät kaudesta mielenkiintoisen.

Mestari vaihtuu

Kahdella edellisellä kaudella maailmanmestariksi on kruunattu Toyotan Sébastien Ogier, joka nosti näin MM-titteleidensä kokonaismäärän kahdeksaan.

Alkavalla kaudella 38-vuotias ranskalainen ajaa vain valikoituja kilpailuja, joten kaiken järjen mukaan hänellä ei pitäisi olla mitään asiaa mestaruustaisteluun.

Ogierin kaksi viimeisintä mestaruutta ratkesivat molemmat vasta kauden viimeisessä osakilpailussa Monzassa. Tallikaveri Elfyn Evans piti ranskalaistähden aistit pinkeinä aivan kalkkiviivoille saakka.

Sanoisiko kolmas kerta 33-vuotiaalle walesilaiselle toden? Taidoista se ei ainakaan jää kiinni. Vedonlyöntikertoimissa Evans on suurin suosikki mestariksi.

Kolme vuotta sitten Toyotalla mestariksi ajanut Ott Tänak lähtee kolmanteen Hyundai-kauteensa nälkäisenä. Kaksi edellistä kautta ovat menneet 34-vuotiaalta virolaiselta odotuksiin nähden penkin alle.

Vauhtia löytyy kuitenkin edelleen. Viime vuonna Tänak oli sarjan nopein kuljettaja, mutta omat virheet ja tekniset viat veivät mahdollisuudet mestaruustaisteluun. Tänakin kerroin mestariksi on kolmanneksi pienin.

Virolaistähden tallikaverilla Thierry Neuvillella on taas kerran mahdollisuus karistaa ikuisen perintöprinssin leima. 33-vuotias belgialainen on viisinkertainen MM-hopeamitalisti, ja viime vuonna hän oli Ogierin ja Evansin jälkeen kolmas.

Vauhtia Neuvillelta löytyy lähes yhtä paljon kuin Tänakilta, joskus enemmänkin, mutta liian usein on käynyt niin, että hyvin sujunut kilpailu on päättynyt syystä tai toisesta keskeytykseen kärkipaikalta tai sen tuntumasta.

Jos Neuville pystyy tällä kaudella takomaan silloin kun rauta on kuumaa, edellytykset mestariksi asti ovat kiistatta olemassa.

Neuvillen kerroin mestariksi on neljänneksi pienin yhdessä entisen tallikaverin, nyt M-Sportilla ajavan Craig Breenin kanssa, josta monet ovat leiponeet alkavan kauden mustaa hevosta.

31-vuotiaalle irlantilaiselle kyseessä on vasta ensimmäinen täysi kausi MM-sarjassa. Keikkakuskina Hyundailla ja jo sitä ennen Citroënilla Breen kuitenkin osoitti olevansa parhaimmillaan aivan yhtä nopea kuin kuka tahansa muukin; tästä hyvänä osoituksena ovat kaksi kolmossijaa Suomesta.

Kaksi edellistä kautta tuottivat Breenille neljä palkintokorokesijoitusta kaikkiaan seitsemästä MM-rallistartista, mutta täyden sarjan kiertäessään Breen menettänee yhden viime vuosien suurimmista valttikorteistaan: ihanteellisen lähtöpaikan rallin avauspäivänä.

Riittävätkö Rovanperän rahkeet?

Jos joku jäi edellisessä kohdassa miettimään, kuka on vedonlyöntikertoimien perusteella kakkossuosikki mestariksi, vastaus on Kalle Rovanperä.

Kausi 2022 on Rovanperälle vasta kolmas MM-sarjan ykkösluokassa, ja kun ralli on tunnetusti laji, jossa kokemus on kultaakin kalliimpaa, vastaukset väliotsikossa esitettyyn kysymykseen tuntuvat vaihtelevan sitä mukaa, keneltä asiaa kysytään.

Toyota-pomo Jari-Matti Latvala ei halua ainakaan julkisesti nostaa Rovanperää vielä mestarisuosikkien joukkoon, C Moren asiantuntijaksi hyppäävä Teemu Suninen oli omassa arviossaan toista mieltä.

Rovanperä on osoittanut tähänastisella urallaan olevansa nopea oppimaan ja sopeutumaan. Ajokokemusta ynnäiltäessä Rovanperä on huomattavasti ikäänsä – 21 vuotta – kokeneempi. Ja toisin kuin muilla kärkimiehillä, Rovanperällä on myös kokemusta vanhoista R5-autoista.

Tämä voi olla yllättäväkin etu, kun viime vuosien WRC-autoihin nähden huomattavasti yksinkertaistettuja Rally1-autoja on viety ajotuntumaltaan R5-autojen suuntaan.

Rovanperä voi kuitenkin pärjätä vain, mikäli Toyota tarjoaa hänelle sellaisen auton, jolla ehtii kisasta toiseen mukaan voittotaisteluun.

Voimasuhteet täysin auki

Joku muu kuin Toyota- tai Hyundai-kuljettaja on voittanut MM-rallin viimeksi Turkissa syyskuussa 2019. Tuolloin ykkönen oli Citroënilla ajanut Ogier.

Se, että myös M-Sport palaisi voittokantaan, on kaudella 2022 huomattavasti todennäköisempää kuin kahtena tai kolmena viime kautena.

Sääntömuutosten myötä ratkaisevaa ei ole pelkästään nopeus vaan myös – ja ennen kaikkea – luotettavuus. Se, jonka vehkeet kestävät kauden alusta lähtien, voi saada tukevankin etumatkan.

Esimerkkiä ei tarvitse hakea kaukaa. Viime kaudella Toyota repi kauden puoliväliin mennessä Hyundaihin 59 pisteen kaulan, ja kauden päätteeksi eroa tallien välillä oli 58 pistettä.

Tallien välisiä voimasuhteita arvioitaessa mielenkiintoa vain lisää se tosiasia, että M-Sport on ollut uuden Pumansa kanssa pisimpään valmis. Lisäksi on syytä muistaa, että M-Sport onnistyi mallikkaasti edellisen, kaudelle 2017 tehdyn sääntömuutoksen yhteydessä. Hyundai oli kaudella 2017 ek-aikojen perusteella niukasti nopeampi, mutta M-Sport vei tuplamestaruuden – tosin Ogierillakin oli tähän oma sanansa sanottavana.

Nyt M-Sportilta puuttuu Ogierin kaltainen kiintotähti, mutta kuten edellä on todettu, Breen on vähintäänkin mielenkiintoinen ässä Malcolm Wilsonin ja Richard Millenerin hihassa.

Mitä tekee Loeb?

Wilson toteutti tälle kaudelle vihdoin ja viimein pitkäaikaisen haaveensa ja houkutteli takavuosien kuljettajiensa kovimman kilpakumppanin Sebastien Loebin M-Sportille.

9-kertainen maailmanmestari on ajanut MM-sarjassa viimeksi vuonna 2020 ja silloikin vain kaksi osakilpailua. Nyt on erittäin mielenkiintoista nähdä, mihin Loeb ehtii mahdollisesti huippuskuun viritetyn Puman ratissa.

Viereensä Loeb saa ensimmäisen kerran MM-ralliurallaan jonkun muun kuin Daniel Elenan. Kartanlukijana toimii Isabelle Galmiche.

50-vuotiaalla ranskalaisella on kokemusta kaikkiaan vain kuudesta MM-rallista vuosilta 2007, 2013 ja 2017, mutta hän on sitäkin tutumpi näky Ranskan kansallisissa kilpailuissa. Loeb ja Galmiche ajoivat testejä yhdessä jo Loebin Citroën-vuosina.

Monte Carloon lähdettäessä on syytä muistaa, että Loeb on 7-kertainen Monten valtias. Ogier meni vuosi sitten yhdellä voitolla hänen edelleen, mutta yksi Ogierin voitoista on IRC-tason kilpailusta. MM-rallien osalta ranskalaiset suurmestarit ovat tasoissa.

Missä ajetaan?

Kahta edellistä MM-rallikautta jouduttiin koronatilanteen takia typistämään. Kisoja on ajettu vähemmän ja lyhyempinä kuin normaalisti. Erikoiskoekilometreillä mitattuna historian kymmenen lyhintä MM-rallia on ajettu kahden viime kauden aikana.

Toivoa sopii, että tälle kaudelle hahmoteltu, 13 osakilpailusta koostuva kalenteri päästäisiin viemään suunnitellusti läpi.

Esimerkiksi japanilaiset ovat odottaneet jo pitkään omaa MM-osakilpailuaan, varsinkin kun Toyotakin on ollut viime vuodet taas mukana sarjassa. Japanissa piti ajaa sekä 2020 että 2021, mutta eipä ajettu. Edellinen Japanin MM-ralli on 12 vuoden takaa.

Myös Uudessa-Seelannissa piti ajaa jo 2020, ja nyt edessä on toinen yritys. Nopeilla ja jouheilla sorateillä ajettava kilpailu oli viimeksi mukana MM-sarjassa vuonna 2012, ja tästä kilpailusta tykkäävät niin kuljettajat kuin katsojat.