Kalle Rovanperä menetti kahdessa Etelä-Amerikassa ajetussa osakilpailussa asemiaan rallin MM-taistelussa. Toyotan apulaistallipäällikkö Juha Kankkunen valaa kuitenkin yhä uskoa maanmieheensä.

Kun Rovanperä voitti heinä-elokuun vaihteessa viimein kotikisansa Jyväskylässä, hän nousi MM-sarjassa vain kolmen pisteen päähän tallikaverinsa Elfyn Evansin miehittämästä kärkipaikasta.

Elokuun lopussa Paraguayssa Rovanperä putosi kärkipaikalta lauantaina sattuneen rengarikon vuoksi, viikonloppuna Chilessä sama kohtalo koitti jo perjantaiaamuna – olkoonkin, että tällä kertaa Rovanperä oli ajovirheensä vuoksi itse syyllinen renkaan rikkoutumiseen.

Jos Rovanperä rohmusi Suomessa kerralla täydet 35 pistettä, kahdessa sen jälkeen ajetussa kisassa pisteitä on tullut yhteensä 30. Sekin olisi muuten varsin hyvä saldo, mutta kun tallikaverit Sebastien Ogier ja Evans ajoivat samaan aikaan näistä kisoista kaksi ykkös- ja kakkossijaa, Rovanperä on tällä hetkellä MM-sarjassa 21 pisteen päässä Ogierin nimiin siirtyneestä kärkipaikasta. Evansiin eroa on 19 pistettä.

– Tarvitsimme täältä hyvän tuloksen, mutta valitettavasti sellaista ei tullut sen jälkeen, mitä perjantaiaamuna tapahtui. Yritimme taas tänään (sunnuntaina) puskea kovasti ja ottaa mahdollisimman monta pistettä. Tiesimme, ettei se olisi meidän lähtöpaikaltamme helppoa, emmekä pystyneet haastamaan kärkeä, mutta mielestäni teimme voitavamme, Rovanperä sanoi Toyotan tiedotteessa.

– MM-taistelu alkaa näyttää meidän kannaltamme yhä vaikeammalta, ja on selvää, että meidän täytyy yrittää saavuttaa seuraavissa kisoissa voittoja. Annamme vastedeskin parhaamme.

Kahdessa seuraavassa osakilpailussa Rovanperän urakkaa vaikeuttaa se, että kisat ajetaan asfaltilla ja hänen lähtöpaikkansa on todennäköisesti näissä molemmissa kisoissa heikompi kuin tallikavereillaan.

Puhtaasti pisteiden valossa takamatka ei kuitenkaan ole mitenkään poikkeuksellisen mittava. Kun tilanteen suhteuttaa siihen, että tarjolla on vielä 105 pistettä, vastaavalta takamatkalta on sarjan historiassa noustu kolmen viimeisen kisan aikana mestariksi kaikkiaan 11 kertaa.

Näistä kahdella kerralla asialla oli Jari-Matti Latvalaa tällä kaudella useammassakin kisassa tallipäällikkönä sijaistanut Kankkunen. Kuljettajana neljä mestaruutta voittanu Kankkunen lausuikin Chilen kisan jälkeen vielä varoituksen maanmiehestään.

– Tulee olemaan jännittävää seurata viimeisiä ralleja, eikä Kallea voi laskea ulos.