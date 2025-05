Sébastien Ogierista hurja spekulaatio: "Onko Toyota valmistautunut siihen?"

Sébastien Ogier on taas tiukasti mukana rallin MM-taistelussa, vaikka ranskalaistähti lähti tähänkin kauteen ajamaan vain osittaista ohjelmaa. MTV Urheilun asiantuntijoiden mielestä Ogierin pitäisi tehdä tänä vuonna sama päätös kuin vuosi sitten ja jahdata tosissaan yhdeksättä MM-titteliään.

Ogier on ajanut tämän vuoden viidestä MM-rallista vain Monte Carlossa, Kanariansaarilla ja Portugalissa, mutta hän on silti MM-pisteissä kolmantena. Tuloksena on kaksi voittoa ja yksi kakkossija.

MM-pisteissä edellä ovat vain vallikaverit Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä. Sarjaa johtavaan Evansiin Ogierilla on matkaa 32 pisettä, toisena olevaan Rovanperään vain kaksi pistettä.

Kun tilanne on tämä, monet spekuloivat, voisiko Ogier innostua tänäkin vuonna ajamaan suunniteltua enemmän kisoja taistellakseen mestaruudesta.

Jo nyt tiedetään, että hän on mukana myös seuraavassa, 5.–8. kesäkuuta Sardiniassa ajettavassa osakilpailussa. Sitä seuraavaan, 26.–29. kesäkuuta Kreikassa ajettavaan osakilpailuun ilmoittautuminen päättyy maanantaina 26. toukokuuta.

Ogierin suunnitelmiin saadaan lisää selvyyttä viimeistään siinä kohtaa, kun osallistujaluettelo julkaistaan.

MTV Urheilun asiantuntijat Janne Ferm ja Riku Tahko toivovat Ogierin nimen löytyvän niin Akropolis-rallin kuin kauden kaikkien muidenkin jäljellä olevien MM-rallien lähtölistalta.

Pitäisikö Ogierin ajaa kausi kokonaan?

– Mun mielestä pitäisi, Ferm sanoo.

– Lajin kannalta pitäisi, Tahko komppaa.

Ogier, 41, on itse sanonut jatkavansa uraansa niin kauan kuin pystyy ajamaan sillä tasolla, joka häntä itseään tyydyttää – eli käytännössä taistelemaan kisojen voitosta.

Alkukausi on osoittanut, että vauhti riittää yhä enemmän kuin hyvin. Niinpä kyse onkin siitä, miten paljon Ogier haluaa vielä voittaa yhdeksännen mestaruuden ja miten paljon hän on valmis uhraamaan yhteistä aikaa perheensä kanssa.

Yhdeksä mestaruus nostaisi Ogierin maanmiehensä Sébastien Loebin rinnalle kaikkien aikojen ykköseksi.

– Onko Toyota valmistautunut siihen? No onhan heillä kamppeita. Miten he pyörittäisivät sitä rumbaa? Onko se edes mahdollista? En usko, että se olisi tänä vuonna mahdollista, mutta jos kysytään, pitäisikö hänen ajaa, niin mielestäni pitäisi, Ferm pyörittelee.

Viime vuoden yritys päättyi pettymykseen

Viime vuonna Ogier teki päätöksen mestaruustaisteluun lähtemisestä omien sanojensa mukaan vasta elokuisen Suomen-voittonsa jälkeen. Ogier kilpaili Suomessa ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen, mutta päätös kisaan osallistumisesta oli kuulemma tehty jo alkuvuodesta.

Voitollaan Ogier nousi MM-sarjassa toiseksi, parhaaksi Toyota-kuljettajaksi.

Mestaruusjahti kärsi takaiskun heti seuraavassa kisassa Kreikassa, kun Ogier kaatoi autonsa viimeisellä erikoiskokeella toiselta sijalta. Kisan voittanut Thierry Neuville kasvatti MM-johtonsa Ogieriin nähden 27 pisteestä 38:aan.

Kaikki peliin -henkinen hyökkäys viimeisellä erikoiskokeella oli sikäli tarpeeton, että Ogier oli jo ennen sitä käytännössä varmistanut itselleen täydet pisteet sunnuntain kolmelta erikoiskokeelta.

Pelkästään omaa vauhtiaan viimeisellä ek:lla ajamalla Ogier olisi huonoimmassakin tapauksessa hävinnyt Neuvillelle Kreikassa vain yhdellä pisteellä, todennäköisesti jopa kaventanut tämän MM-johtoa hieman.

Kreikan Power Stagelta lähti kierre, jota Ogier ei pystynyt enää pysäyttämään. Yritystä oli liikaa, ja seurauksena oli lisää kalliita virheitä.

Seuraavassa kisassa Chilessä Ogier rymisteli kolmannella ek:lla kärkipaikalta leveäksi ja rikkoi renkaansa. Aikaa kului lähes kaksi minuuttia, ja sijoitus valahti 15:nneksi. Lopullisesti mestaruus karkasi lauantaina, kun Ogier osui vielä kiveen ja joutui jättämään päivän kesken. Neuville karkasi 41 pisteen päähän.

Tämän jälkeen Ogier keskeytti Keski-Euroopan kisan toiseksi viimeisellä erikoiskokeella toiselta sijalta ja sijoittui kauden viimeisessä osakilpailussa Japanissa toiseksi.

Hänen lopullinen sijoituksensa MM-sarjassa oli neljäs.