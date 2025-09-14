Sebastien Ogier on noussut suurimmaksi suosikiksi voittamaan rallin maailmanmestaruuden, vaikka hän lähti kauteen vajaalla kilpailuohjelmalla. Ogier on toteuttanut suunnitelmaansa kirurgin tarkkuudella ja hyödyntänyt sääntökirjan tarjoaman edun maksimaalisella tavalla, kirjoittaa MTV Urheilun Mikko Hyytiä

Ogierin saldo tämän kauden kahdeksasta kisastaan on täysin älytön. Koossa on viisi voittoa, kaksi kakkossijaa ja yksi kolmossija. Kisakohtainen pistekeskiarvo näyttää 28:aa, ja siitä kaikkein huonoimmastakin kisasta Ogier kuittasi heinä-elokuun vaihteessa Suomessa 22 pistettä.

Vaikka ranskalaistähti on pohja-aikatilastossa vasta kolmentena – pohja-aikoja on iän mukaisesti 41 – kukaan tuskin uskaltaa väittää vastaan väitteelle, että Ogier on ollut kauden nopein kuljettaja.

Tämä käy ilmi muun muassa siitä, kun vertaa kunkin kuljettajan keskimääräistä tappiota pohja-aikaan. Ogier on jäänyt pohjista keskimäärin 0,13 sekuntia kilometrillä, kun sarjan toiseksi kovin lukema on Kalle Rovanperän 0,23.

Edellisvuosien mestareiden lukemat vastaavat lukemat ovat 0,29 (Neuville 2024), 0,23 (Rovanperä 2023), 0,22 (Rovanperä 2022), 0,27 (Ogier 2021) ja 0,24 (Ogier 2020).

Eikä Ogierin luotettavuudessakaan ole moitteen sijaa. Hän on ajanut läpi kaikki 147 erikoiskoetta, joille on tällä kaudella startannutkin. Ogierin lisäksi puhdas saldo on ainoastaan Elfyn Evansilla, joka on ajanut läpi kauden kaikki 206 erikoiskoetta.

Sinällään ei siis ole ihme, että Ogier ja Evans ovat MM-sarjassa sijoilla yksi ja kaksi. Se sen sijaan hämmästyttää, että Ogier, joka johtaa sarjaa nyt kahden pisteen erolla, on ajanut kolme pistettä tallikaveriaan – ja kaikkia muita kärkikuskeja – vähemmän.

Kun Rovanperä vietti kahden MM-tittelin jälkeen puolikkaan välivuoden kaudella 2024, Esapekka Lappi uumoili MTV Urheilun haastattelussa jo kauden alla, että Ogier yrittäisi voittaa mestaruuden ajamalla vain valikoituja kisoja. Näin myös tapahtui, vaikka Ogier itse yritti loppuun asti kiistää olleensa ajamassa mestaruudesta.

Nyt Ogier julisti jo heinäkuussa Suomessa ajavansa tänä vuonna mestaruudesta, ja hänellä on sitä silmällä pitäen harvinaisen hyvin pullat uunissa. Vaikka Ogier on antanut kisamäärässä muille tasoitusta, hän on kompensoinut tilannetta hyödyntämällä lähtöpaikkansa maksimaalisella tavalla.

Kesäkaudella ajetussa sorakisojen putkessa, joka tuli päätökseen tänään Chilessä, Ogierin lähtöpaikka oli neljästi kolmas ja kerran sekä toinen että neljäs. Samaan aikaan hänen lähin uhkaajansa Evans aurasi muille tietä kuusi kertaa seitsemästä, ja sen yhden jäljelle jääneen kerrankin Evans ajoi Ott Tänakin perässä toisena.

Mutta kuinka ollakaan nyt kun MM-sarjassa siirrytään kahden osakilpailun ajaksi asfaltille, Ogier on koko letkan kärjessä parhaalla mahdollisella lähtöpaikalla.

Ammattimies kun on.