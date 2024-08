Sébastien Ogier paljasti suunnitelmansa

– Chile ja Keski-Eurooppa eivät olleet alkuperäisellä listallani. Mutta kun ottaa huomioon tämänhetkisen tilanteen valmistajien ja kuljettajien MM-pisteissä, on selvää, että starttaan neljään jäljellä olevaan kilpailuun ja taistelen taas MM-titteleistä.

Hyundain Thierry Neuville johtaa kuljettajien MM-sarjaa 168 pisteellään. Ogier on 27 pisteen päässä toisena, Hyundain Ott Tänak 31 pisteen päässä kolmantena ja Toyotan Elfyn Evans 36 pisteen päässä neljäntenä.

– Toyota on voittanut kuusi yhdeksästä tällä kaudella ajetusta MM-rallista ja saavuttanut kolme (toim. huom. neljä) kaksoisvoittoa, mutta on silti 20 pistettä perässä. Mielestäni uusi pistesysteemi on täysi vitsi, Ogier sanoo.