Samu Haber äänessä Katiska-käräjillä – puolustus tylyttää Ranta-ahon kännipuheita: "Kaksi kovaa juhlijaa siellä hevostelee toisilleen"

Syyttäjän mukaan Samu Haber on Ruisrock-juhlinnan aikana hankkinut noin viisi grammaa kokaiinia ja käyttänyt kyseistä huumetta.

Haberia kuullaan tänään oikeussalissa niin sanotusta pelkääjän kopista, eli tummennettujen lasien takana olevasta pienestä huoneesta. Kuulemiskäytäntö liittyy koronariskin minimoimiseen. Haber on palannut hiljattain Saksasta Suomeen.

Katiskan pääsyytetty Niko Ranta-aho on myöntänyt kaupanneensa kokaiinia festareiden aikaan eri henkilöille. Käräjillä ruoditaankin tänään oletettavasti vahvistuksia siihen, mistä ja miten Haber sai kokaiininsa. Ranta-ahoa laulaja ei sanojensa mukaan entuudestaan tunne.

MTV seuraa istuntoa ja raportoi salin tapahtumista tähän artikkeliin klo 9 alkaen. Jutun loppuosassa on tiedot Samu Haberin syytteen taustoista.

9. 47 " Tulin Turkuun Ruissin toisena päivänä lauantaina. Aamusta kello 11 asti about olin festareilla. Ensimmäinen vapaa viikonloppu festareilla 15 vuoteen. Into oli kova.

Puolen yön jälkeen, Niittylavan takana on vapaa-ajan tiloja. Siellä päädyin porukkaan, jossa jotkut heistä käyttivät huumeita. Ei se nyt mikään selitys ole, että on aurinko vähän pehmentänyt päätä ja shotteja juonut. Lähdin hölmöilyyn mukaan ja nautin kokaiinin lavan taka-alueella."

Paikalla oleva Belórfin asianajaja huomauttaa, että Ranta-aho tuntuu puheissaan kokevan hienona, jos hän on tavannut julkisuuden ihmisiä tai ollut heidän seurassaan. Susiluoto painotti tätä ennen samaa: "Ranta-aho tuntuu olevan tämän koko porukan primus motor".

9.31 Susiluoto huomauttaa, että Ranta-aho on myöntänyt valvoneensa yli 70 tuntia putkeen festareilla ja käyttäneensä huumeita. Siksi Haberin puolustus pitää hänen puheitaan epäluotettavina,.

9.23 Nyt puhuu Haberin asianajaja Tapio Susiluoto. Hän vetoaa siihen, että Haberista esitetään tallenteella väitteitä "aika pitkän ja rankan juhlimisen jälkeen. Siellä on vedetty kaikkea mahdollista ja huumausainetta myöskin".

- Jos tämä herrojen (Ranta-ahon ja hänen ystävänsä) keskustelu on ihan huuhaataa. Kaksi kohtuullisen kovaa juhlijaa siellä hevostelee toisilleen ja naisillensa, Susiluoto sanoo.

9.20 Syyttäjän mukaan heti tallenteen alussa käy ilmi, että puhe on tapahtumajärjestäjä Live Nationin -pöytäseurueen tapahtumista edelliseltä bileillalta. Puhe on pöytälaskun maksamisesta. Käy ilmi, että samassa pöydässä Ranta-ahon porukan kanssa on ollut Haber.