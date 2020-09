Niko Ranta-ahon bilekämpässä vitsailtiin "kovista teenjuojista" – Sofia Belórf ei kestänyt salanauhoitteiden kuuntelua: "Tämä on kidutusta"

Miehet ovat syyttäjän mukaan tuoneet bilekämppään yhteensä 10 grammaa poikkeuksellisen vahvaa kokaiinia. Ainetta on jatkettu kalkkitableteilla juhla-asunnossa, jossa sitä on syyttäjän mukaan tarjoiltu tai myyty muulle juhlaväelle. Kokaiini vietiin vietiin festarialueelle teepusseissa.

Myös Laakso on Katiska-vyyhdissä syytettynä törkeistä huumerikoksista. Oikeuden puheenjohtaja kertoi istunnon aluksi, että Laakso on paikalla niin sanotussa pelkääjän kopissa, koska on hieman flunssainen. Salin etuosassa olevan kopin seinämä on tummaa lasia, eivätkä salissa olijat näe koppiin.