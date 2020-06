Niko Ranta-aho voi päästä vapaaksi – MTV Uutiset seuraa Katiska-vyyhdin erikoispäivää hetki hetkeltä

Niin sanottua Katiska-vyyhtiä on käsitelty Helsingin käräjäoikeudessa tänä keväänä lukuisia kertoja. Nyt jäljellä on enää kolme käsittelypäivää ennen käräjäoikeuden kesätaukoa. Käsittely jaksuu syksyllä.

Lähes kaikki syytteet tunnustanutta Niko Ranta-ahoa on menneiden käsittelypäivien aikana ehditty kuulla kaikista keskeisistä Espanjasta Suomeen järjestetyistä huume-eristä. Tilanne tarkoittaa sitä, että heinäkuusta saakka tutkintavankina ollut ja erittäin tiukkojen yhteydenpitorajoituksien kanssa elänyt Ranta-aho saatetaan päästää vapaaksi.

Syyttäjät ovat kuitenkin vastustaneet vapauttamista, joten on myös mahdollista, ettei häntä tässä vaiheessa oikeusprosessia päästetä vapaalle jalalle.

Tähän mennessä oikeus on kuitenkin päästänyt vapaaksi lähes kaikki muut jutun vastaajat, joille on vaadittu 13 vuoden maksimirangaistusta. Toinen Katiska-vyyhdin pääsyytetty Janne Nacci Tranberg on aiempien rikostensa vuoksi vankeusvanki, joten hänen osaltaan vapauttaminen kesken prosessin ei olisi mahdollistakaan.