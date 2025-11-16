MTV Urheilun ralliasiantuntijat Jari Ketomaa ja Teemu Suninen asettelivat askelmerkit Toyotalta jatkosopimuksen saaneelle Sami Pajarille.
MAINOS
MM-ralli yksinoikeudella
MTV Katsomossa!
Saudi-Arabian MM-ralli 26.–29.11.
Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025.
Pajari, 23, nousi urallaan uudelle tasolle, kun hän ylsi kolmanneksi ja ensimmäiseen palkintosijaansa hiljattain Japanin MM-rallissa. Suomalaiskuskin pääasiallinen tavoite ensimmäisellä täydellä kaudellaan Toyotan Rally1-autossa on ollut kokemuksen kartuttaminen, mutta syyskaudella Pajari on itsekin puhunut paremman vauhdin esiin kaivamisesta.
MTV Urheilun asiantuntijat ovat peräänkuuluttaneet Pajarilta rohkeampaa otetta pitkin kautta. Tästä saatiin hyvä osoitus Japanin haastavassa asvalttikisassa.