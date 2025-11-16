



– Toivottavasti sieltä löytyy tästä eteenpäin vähän tällaista hyvää asennetta, jota nähtiin täällä (Japanissa). Se alkoi tosi hyvin testierikoiskokeesta jo. Siellä näki, että nyt ollaan ajamassa rallia ja lähdettiin hyökkäämään joka ikiseen mutkaan, Suninen kommentoi Pajarin esitystä.

Kartturi Marko Salminen ja Sami Pajari juhlimassa kolmossijaa Japanin MM-rallissa.Worldwide copyright: TGR WRT/McKlein

Pajari jatkaa MM-sarjan parhaassa autossa ensi kaudella. Suomalaislahjakkuuden on kuitenkin ruuvattava asennettaan uuteen asentoon.

– MM-sarjassa tavoite pitää olla se, että kaikissa kisoissa pystyy ajamaan tosi kovaa ja taistelemaan huippusijoituksista, Ketomaa linjaa.

– Koko kauden mitassa pitää osallistua joka hetkeen 110-prosenttisesti. Pajarilta kyllä vauhtia löytyy, mutta hänellä on ollut joskus vaikeissa olosuhteissa hankaluutta.

Ketomaa puhuu uskalluksesta. Pajarin kokemuksella ajavan kuljettajan pitää ottaa myös riskejä ja kantaa vastuu, jos ulosajo tulee. Ja niitä tulee varmasti.

– Jos ei uskalla yrittää, niin sitten ei varmasti tule sitä menestystä, Ketomaa summaa.

Yllä olevalla videolla lisää Ketomaan ja Sunisen analyysiä Pajarista.