MM-rallissa kytee mehukas kaksintaistelu – "Nyt Sami Pajarille tulee lisäpaine"

Oliver Solbergin ylentäminen Toyotan Rally1-auton rattiin Viron MM-ralliin antaa lisäpainetta myös koko kauden ykkösluokan menopelillä kaasuttelevan Sami Pajarin ajohaalarin sisälle.

Solbergin ja Toyotan Rally1-yhteistyöstä ehti jo liikkua huhuja ennen viikon takaista vahvistusta. Huhut koskivat kuitenkin lähinnä Suomen MM-rallia, mutta ruotsalaiskuskin unelmamahdollisuus toteutuukin jo kaksi viikkoa aiemmin Virossa. Tähän saattoi vaikuttaa Sébastien Ogierin halu vahvistaa Toyotan rivejä Suomessa.

– Solbergin näyttöpaikka tulee nopeasti. Siinä mielessä uutinen yllätti, MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa kommentoi.

Nopea aikataulu leikkaa totutteluaikaa, mutta toisaalta Solberg ei ehdi jännittää kisaviikonloppua niin pitkään.

– Hän on ehdottomasti ansainnut paikan tämän kauden tuloksilla. Hänen vauhtinsa Rally2:ssa on ollut ylivoimaista muihin verrattuna, Ketomaa linjaa.

Toyotan Rally2-autoa Printsportin väreissä ajava Solberg on voittanut kauden neljästä MM-pisteitä kerryttävästä WRC2-kisastaan kolme.

"Se oli koheltamista"

0:48 Oliver Solbergilla on ollut pientä ohjelmaa tälläkin kaudella. Sardiniassa hän käväisi ulkona haastavalla ek:lla.

Solberg, nykyään 23, sai ensimmäisen mahdollisuutensa WRC-autossa jo vuonna 2021, kun Hyundai nosti hänet pääluokkaan. Osittainen kausi toi kolme pistesijaa, mutta vastapainoksi hän teki paljon virheitä kauden aikana.

Sama tahti jatkui seuraavalla kaudella. Maailmanmestari Petter Solbergin poika joutui palaamaan täysiaikaisesti Rally2-autojen pariin.

– Se aikaisempi Rally1-aika oli enemmän tai vähemmän täynnä kaiken maailman konttaamista. Hänellä ei ollut minkäänlaista tasaisuutta. Se oli koheltamista, Ketomaa alleviivaa.

Asiantuntijalla onkin nyt selkeä tavoite Solbergille: Puhdas kisaviikonloppu hyvältä lähtöpaikalta, kun ajofiiliskin on alkukauden perusteella erinomainen.

– Kontrolloitu, hallittu suoritus viiden joukkoon. Se on minun mielestäni se tavoitetaso. Se jää sitten nähtäväksi, että kestääkö tämä ajatus Solbergin ajamisessa.

– Tällöin tiimit uskoisivat, että läksyt on luettu. Solbergin vauhdista ei ole mitään epäilyksiä, sillä hän on ajanut aikanaan paljon kilpaa Baltian maissa, Ketomaa kommentoi.

Rivissä valmiina

2:02 Sami Pajari keskeytti Kanarian MM-rallin rajuun ulosajoon huhtikuussa.

Solbergin saama ylennys luo Viron viikonloppuun myös suomalaisjännitteen. Nimellisesti Toyotan kakkostallissa koko kauden Rally1-autolla kilpaileva Sami Pajari on nimittäin hyvin samantyyppisessä tilanteessa kuin Solberg: Hyvät näytöt nostavat osakkeita Toyotan tulevaisuuden suunnitelmissa.

– Se on todella mielenkiintoinen. Kuinka he molemmat hanskaavat sen tilanteen? Ketomaa herkuttelee ennakolta.

Pajarin ja Toyotan suunnalta on korostettu sitä, että tärkein seikka suomalaiskuskin kaudessa on Rally1-auton salojen oppiminen. Tästä huolimatta Pajarin olisi syytä väläytellä vauhtiaan ainakin ajoittain hänelle parhaissa kisoissa. Viro ja Suomi lukeutuvat näihin.

Ketomaa mielestä Pajarin alkukausi ei ole ollut mitenkään erityisen hyvä. Vauhdissa on ajoittain ollut toivomisen varaa, minkä lisäksi mukaan on mahtunut virheitäkin.

– Ajatus ja kontrolli pitäisi pysyä koko ajan siinä, että mihin kohtaan tietä sinä sen auton laitat, Ketomaa sanoo viitaten niin Pajariin kuin Solbergiinkin.

– Nyt Pajarille tulee lisäpaine siitä, että on toinen nuori kuski. Ja on sanomattakin selvää, että he ovat niitä tulevaisuuden nimiä, joita Toyota hakee.

Ikäeroa Solbergilla ja Pajarilla on vain reilut kaksi kuukautta. Toyota seuraa suojattejaan herkeämättä, sillä esimerkiksi suurmestari Sébastien Ogierin tulevaisuus MM-sarjassa on kysymysmerkki.

– Kuljettajia pitää olla niin sanotusti rivissä valmiina. Ja sanoisin, että se pyörii varmasti molempien mielessä millaisen tuloksen he ajavat. Ja kyllä sitä taustoissa seurataan.

– Mutta kyse ei ole niinkään huippuvauhdista, vaan siitä, miten kuljettaja toimii sen kisakokonaisuuden ajan, Ketomaa summaa.