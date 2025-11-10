Toyotan MM-rallitiimin kuljettajapaletti ei käytännössä heikenny, vaikka kaksinkertainen maailmanmestari Kalle Rovanperä jättää tallin kuluvan kauden jälkeen, MTV Urheilun asiantuntijat Riku Tahko ja Jari Ketomaa linjaavat.
Toyota tiedotti maanantaiaamuna, että Sebastien Ogier, Elfyn Evans, Takamoto Katsuta ja Sami Pajari jatkavat tiimissä myös kaudella 2026. Ogier on edelleen osa-aikakuski, joka ajaa "ainakin puolet" kisoista.
Kovan kuskiviisikon täydentää Oliver Solberg, joka korvaa formulaluokkiin siirtyvän Kalle Rovanperän. Ruotsalainen Solberg on WRC2-luokan mestari. Hän saavutti myös Virossa kesällä sensaatiomaisesti uransa avausvoiton ensimmäisellä Rally1-kokeilullaan Toyotalla.
Rovanperä siis lähtee, mutta heikentyykö Toyota sittenkään?
– Ei ollenkaan. Vastustajilla tutisee puntti jo tässä kohtaa, Tahko toteaa.
– Ei oikeastaan. Tuo on hirvittävän tehokas kombinaatio kokemusta ja nuoruutta, Ketomaa jatkaa.
Ketomaa kehuu Toyotan pitkäjänteistä työtä kuljettajien kanssa. Toisaalta kuljettajia on helppo sitouttaa, kun talli toimii oikealla tavalla ja tarjoaa loistavan auton.
Asiantuntija näkee kuskiviisikossa mielenkiintoisia linkkejä. Nuoret lahjakkuudet Pajari ja Solberg mittaavat toisiaan, kun taas pistevastuu ja mestaruustaisto ovat lähtökohtaisesti Ogierin ja Evansin näpeissä. Nopeuttaan ajoittain väläyttelevä Katsuta on japanilaisena tärkeä lisä.
– Pajarilla on nyt turva tulevaisuuteen, ja hänellä on paikka kehittyä entistä paremmaksi, Ketomaa lisää.