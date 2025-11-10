



Urheilu MM-Ralli Etusivu Aikataulu ja tulokset MM-pisteet Valmistajien MM-pisteet Kalle Rovanperän menettävä Toyota teki temput – "Perhanan suosittu" 4:21 Sami Pajari ylsi palkintopallille – mitä seuraavaksi? Teemu Suninen ja Jari Ketomaa iskivät kovat faktat tiskiin: "Sitten ei varmasti tule menestystä." Julkaistu 53 minuuttia sitten Ossi Karvonen ossi.karvonen@mtv.fi ossikarvonen Toyotan MM-rallitiimin kuljettajapaletti ei käytännössä heikenny, vaikka kaksinkertainen maailmanmestari Kalle Rovanperä jättää tallin kuluvan kauden jälkeen, MTV Urheilun asiantuntijat Riku Tahko ja Jari Ketomaa linjaavat. MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

Toyota tiedotti maanantaiaamuna, että Sebastien Ogier, Elfyn Evans, Takamoto Katsuta ja Sami Pajari jatkavat tiimissä myös kaudella 2026. Ogier on edelleen osa-aikakuski, joka ajaa "ainakin puolet" kisoista.





Kovan kuskiviisikon täydentää Oliver Solberg, joka korvaa formulaluokkiin siirtyvän Kalle Rovanperän. Ruotsalainen Solberg on WRC2-luokan mestari. Hän saavutti myös Virossa kesällä sensaatiomaisesti uransa avausvoiton ensimmäisellä Rally1-kokeilullaan Toyotalla.

Rovanperä siis lähtee, mutta heikentyykö Toyota sittenkään?

– Ei ollenkaan. Vastustajilla tutisee puntti jo tässä kohtaa, Tahko toteaa.

– Ei oikeastaan. Tuo on hirvittävän tehokas kombinaatio kokemusta ja nuoruutta, Ketomaa jatkaa.

Samaan aikaan MM-rallin toinen suurtiimi Hyundai kipuilee Ott Tänakin yllätysilmoituksen kanssa. Virolaismestari jättää täysiaikaisen kuskin tehtävät tämän kauden jälkeen.

Ketomaa kehuu Toyotan pitkäjänteistä työtä kuljettajien kanssa. Toisaalta kuljettajia on helppo sitouttaa, kun talli toimii oikealla tavalla ja tarjoaa loistavan auton.

Asiantuntija näkee kuskiviisikossa mielenkiintoisia linkkejä. Nuoret lahjakkuudet Pajari ja Solberg mittaavat toisiaan, kun taas pistevastuu ja mestaruustaisto ovat lähtökohtaisesti Ogierin ja Evansin näpeissä. Nopeuttaan ajoittain väläyttelevä Katsuta on japanilaisena tärkeä lisä.

– Pajarilla on nyt turva tulevaisuuteen, ja hänellä on paikka kehittyä entistä paremmaksi, Ketomaa lisää.

Pajarista, 23, tuleekin nyt MM-rallin suomalaiskasvot Rovanperän lähtiessä muiden haasteiden pariin. Kuluvalla kaudella arvokasta kokemusta Toyotan Rally1:n ratissa kerännyt Pajari ylsi ensi kertaa myös palkintokorokkeella Japanissa viime viikonloppuna.

Tulevana vuonna huippusuorituksia on tultava enemmän, sillä mittatikuksi rinnalle tulee räiskyvä ja pelottavan nopea Solberg, 24.

– Siinä ei ollut kahta sanaa, Tahko toteaa kysymykseen siitä, oliko Toyotan Solberg-ratkaisu oikea.

Sami Pajari (vas.) ja Oliver Solberg taistelevat MM-pisteistä samalla kalustolla kaudella 2026.Toyota Gazoo Racing

Suomalaisittain Rovanperän kaltaisen hahmon korvaaminen MM-rallissa on mahdotonta, mutta kansainvälisessä katsannossa Solberg täyttää Rovanperän saappaat hienosti.

Tämä luo haastetta Pajarille. Suomalaisen on saatava enemmän esiin tasaista huippuvauhtia ja omaa henkilöbrändiään.

– Se vaatii tietysti myös menestystä. Itseluottamus tekee paljolti sen, että uskallat olla näkyvä ja räiskyvä persoona.

– Solberg on tässä paha mittari. Hän on niin perhanan suosittu ympäri maailman ja seurattu henkilöhahmo, Tahko alleviivaa.