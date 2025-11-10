Juuri nyt Avaa

Pajarin lisäksi Toyotalla ajavat Elfyn Evans , Takamoto Katsuta , Oliver Solberg ja Sebastien Ogier . Heistä Ogier jatkaa viime vuosien tapaan osa-aikakuljettajana.

Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025.

– Edessämme on vielä paljon työtä, jotta pääsemme taistelemaan mestaruuksista, mihin pyrimme, mutta odotan jo innolla sitä, että pystymme parantamaan tästä vuodesta, Pajari kommentoi Toyotan tiedotteessa.

Toyota kuskirintama on ensi vuonnakin todella vahva, mistä kertovat myös kuluvan kauden näytöt. Evans ja Ogier lähtevät MM-taiston tasaisena kärkiparina marraskuun lopussa ajettavaan Saudi-Arabian päätöskisaan.

Kesällä Virossa uransa ensimmäisen kisavoiton napannut ja kakkosluokkaa tänä vuonna hallinnut Solberg korvaa formulasarjoihin poistuvan Kalle Rovanperän . Solberg ajoi voittonsa Toyotalla, ensimmäisessä kisassaan sen Rally1-kalustolla.

– Yritän tehdä parhaani. Saimme jo ensimmäisen voittomme, joten nyt yritämme vain oppia lisää, ja katsoa, mikä on mahdollista, ensimmäistä kertaa urallaan tehdastallissa koko kauden ajava Solberg kiitteli Toyotan tilaisuudessa.