Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025.
Pajarin lisäksi Toyotalla ajavat Elfyn Evans, Takamoto Katsuta, Oliver Solberg ja Sebastien Ogier. Heistä Ogier jatkaa viime vuosien tapaan osa-aikakuljettajana.
Sami Pajari, Elfyn Evans, Takamoto Katsuta, Oliver Solberg ja Sebastien Ogier ajavat MM-rallia Toyotalla 2026 | MTV Uutiset
– Edessämme on vielä paljon työtä, jotta pääsemme taistelemaan mestaruuksista, mihin pyrimme, mutta odotan jo innolla sitä, että pystymme parantamaan tästä vuodesta, Pajari kommentoi Toyotan tiedotteessa.
Toyota kuskirintama on ensi vuonnakin todella vahva, mistä kertovat myös kuluvan kauden näytöt. Evans ja Ogier lähtevät MM-taiston tasaisena kärkiparina marraskuun lopussa ajettavaan Saudi-Arabian päätöskisaan.
Kesällä Virossa uransa ensimmäisen kisavoiton napannut ja kakkosluokkaa tänä vuonna hallinnut Solberg korvaa formulasarjoihin poistuvan Kalle Rovanperän. Solberg ajoi voittonsa Toyotalla, ensimmäisessä kisassaan sen Rally1-kalustolla.
– Yritän tehdä parhaani. Saimme jo ensimmäisen voittomme, joten nyt yritämme vain oppia lisää, ja katsoa, mikä on mahdollista, ensimmäistä kertaa urallaan tehdastallissa koko kauden ajava Solberg kiitteli Toyotan tilaisuudessa.
Juttu jatkuu jatkuu kuvan alla.
Oliver Solberg nappasi upean voiton Viron MM-rallissa, kun hän sai testata Toyotan Rally1-autoa ensi kertaa kisatilanteessa.Worldwide copyright: TGR WRT/McKlein
Toyotan tallipäällikköjärjestely jatkuu entisellään. Jari-Matti Latvala on pääasiallinen tiimipomo, ja Juha Kankkunen sijaistaa häntä tietyissä kilpailuissa.
3:15MTV Urheilun asiantuntijat: Tässä on tuleva MM-rallin voittaja – Kalle Rovanperällä ohuet menestyssaumat Saudi-Arabiassa.