MTV Urheilun ralliasiantuntijat Riku Tahko ja Jari Ketomaa uskovat, ettei Sami Pajari saa Toyotalla vielä valmistajien MM-pisteitä ajavan kuljettajan roolia.
Toyota tiedotti maanantaina, että Pajari jatkaa japanilaistiimissä koko kauden ajavana kuskina myös vuonna 2026. Paletin täydentävät Elfyn Evans, Takamoto Katsuta, Oliver Solberg ja tiedotteen mukaan yli puolet kauden kisoista ajava osa-aikakuski Sebastien Ogier.
Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala ei avannut vielä Toyotan tiedotustilaisuudessa sitä, ketkä kuskeista valitaan ajamaan valmistajien MM-pisteitä. Talli saa nimetä tähän tehtävään jokaisessa kisassa kolme kuljettajaa, joista kahden parhaan pinnat otetaan laskuihin.
Kuluvan kauden päätöskisassa kuljettajien mestaruudesta taistelevat Evans ja Ogier ovat satavarmasti Toyotan valintoja pistekuskeiksi myös ensi vuonna. Mutta kenestä tulee kolmas? Riku Tahko ja Jari Ketomaa antoivat näkemyksensä.
– Kyllä minä näkisin Solbergin siinä. Luontainen nopeus on Solbergilla parhaalla tasolla noista kolmesta. Suoritusvarmuus puhuu ehkä vähän Pajarin puolesta, Tahko linjaa.
– Kyllä minä laittaisin ehdottomasti Solbergin siihen, Ketomaa komppaa.
Oliver Solberg juhli uransa avausvoittoa Virossa kesällä.Worldwide copyright: TGR WRT/McKlein
Solberg varmisti WRC2-luokan mestaruuden jo hyvissä ajoin. Tämän lisäksi hän otti sensaatiomaisen voiton Viron MM-rallissa, kun hän pääsi ensi kertaa japanilaistiimin ykkösauton puikkoihin.
– Hänellä on itseluottamusta. Hänellä on voitto taustalla, niin jos sitä itseluottamusta saisi vielä pönkitettyä, Ketomaa jatkaa ja alleviivaa, että talli voi tehdä muutoksia valintoihin pitkin kautta.
Latvala ei vahvistanut maanantaina myöskään sitä aikooko Toyota käyttää niin sanottua kakkostiimiä myös ensi kaudella. Tänä vuonna Pajari on ajanut kakkostallissa ja vienyt muutamaan otteeseen valmistajien pisteitä Toyotan ykköshaastajalta Hyundailta.
– Ehkä se lyö jauhoja suuhun Hyundain ja M-Sportin suuntaan entisestään, jos Toyota virittelee vielä kakkostiimiä. Ehkä nyt on annettava sen verran vastustajille armoa, että antaa heidän julkistaa nyt omat kuljettajansa ja siihen pohjautuen tehdään sitten lopulliset suunnitelmat, Tahko summaa viitaten Toyotan ylivoimaan.
