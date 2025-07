Joko nyt, Sami Pajari? Asiantuntija "tyhjensi pajatson" MM-rallin suomalaiskuskista

MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa piti Viron MM-rallin jälkeen tyhjentävän puheenvuoron siitä, mitä hän haluaa nähdä Toyotan Sami Pajarilta tulevassa Suomen osakilpailussa.

Vaikka Pajarin ja Toyotalta Rally1-mahdollisuuden Virossa saaneen Oliver Solbergin välille ei ennakolta linjattu virallisesti mitään taisteluasetelmaa, moni rallin seuraaja suoritti mielessään epävirallista vertailua. Eikä tämä mairitellut suomalaiskuskia.

Solberg otti sensaatiovoiton, minkä varjossa Pajari ajoi kisan läpi varmistellen koettuaan teknisiä ongelmia perjantaina.

– Hän ei ole näyttänyt puhdasta vauhtiaan. Ja tänäkin viikonloppuna, kuten tähän vuoteen sopii, se jäi taas piippuun, MTV Urheilun asiantuntija Janne Ferm tiivisti Viron tapahtumat.

Viron piti olla yksi Pajarin suurimmista näyttöpaikoista tällä kaudella, mutta toisin kävi. Seuraavaksi on edessä toinen huippukisa. Pajari debytoi Toyotan Rally1-autolla vuosi sitten juuri Suomessa.

Tuolloin kisa käynnistyi Pajarin osalta todella hermostuneesti. Hän oli jo lähellä keskeytystä ensimmäisellä metsäerikoiskokeella, mutta selvisi lopulta takasiiven vaurioilla (video alla).

– Jopa pienimuotoiselta shokilta vaikutti. Sami oli aivan ulapalla. Niin paljon tapahtui ensimmäisellä kunnon WRC-erikoiskokeella. Siinä oltiin ihan ihmeissään, että mikä meininki, MTV Urheilun asiantuntija Riku Tahko analysoi tuolloin Pajarin elekieltä.

Ferm huomauttaa nyt, kuinka Pajari korjasi tuosta kurssinsa. Hän piti päänsä kylmänä, ajoi huoltoon ja 9. erikoiskokeella alkuillasta oli jo uran ensimmäisen pohja-ajan vuoro.

Tämänkaltaista asennetta Jari Ketomaa peräänkuuluttaa Pajarilta myös tämän kauden Suomen MM-rallissa.

– Pajarin on päästävä askel eteenpäin asenteessa. En toivo niitä kommentteja, että "tämän pätkän olisin voinut ajaa kovempaa". Ajetaan ne pätkät niin kovaa kuin päästään, ja sanotaan se sitten kameroiden edessä. Taso on sitten se mikä on, ja rehellisesti kohdataan ne asiat.

Tämä on elinehto, jos haluaa kehittyä huippukuljettajaksi, Ketomaa linjaa.

– Se taso meidän pitäisi saada selville – mikä se tulevaisuuden iskukyky siellä on. Hyvä suoritus koko kisan läpi niin, että pätkien maalissa ja kisan lopussa voi sanoa tehneensä kaikkensa, Ketomaa asettelee tavoitteet.

– Tyhjensit pajatson, Ferm totesi tähän.

