Sami Pajarilta on odotettu läpi MM-rallikauden kovempia vetoja, ja nyt suomalaiskuski itse lupaa rohkeampaa yritystä seuraavaan kisaan Japaniin.
MAINOS
MM-ralli yksinoikeudella
MTV Katsomossa!
Japanin MM-ralli 6.–9.11.
Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025.
Pajarin ensimmäinen täysi kausi rallin MM-sarjan pääluokassa on monien mielestä ollut turhan tasapaksu. Kauden 12 ensimmäisessä kisassa Pajari on yltänyt yhdeksän kertaa yleiskilpailun pisteille.
Koossa on yksi nelossija, kaksi viitossijaa, kaksi kuutossijaa ja neljä seitsemättä sijaa. MM-pisteissä suomalainen on kahdeksantena, ja eroa esimerkiksi ensimmäistä kauttaan Hyundailla ajavaan Adrien Fourmaux'hon on 17 pistettä.
Viime viikonlopun kisa Keski-Euroopassa oli sikäli tyypillistä Pajaria, että hän väläytteli vauhtiaan muutamalla pätkällä, mutta pääasiassa viikonloppu sujui yhä opetellen. Tuloksena oli kuudes sija.