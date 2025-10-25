



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Urheilu MM-Ralli Etusivu Aikataulu ja tulokset MM-pisteet Valmistajien MM-pisteet Sami Pajari teki monien toivoman lupauksen – asiantuntijalta paalutus: "On tehtävä päätös" 5:20 Asiantuntijat ennakoivat haastavaa Japanin MM-rallia – Sami Pajarilta odotetaan parempaa Julkaistu 25.10.2025 09:02 Mikko Hyytiä mikko.hyytia@mtv.fi Sami Pajarilta on odotettu läpi MM-rallikauden kovempia vetoja, ja nyt suomalaiskuski itse lupaa rohkeampaa yritystä seuraavaan kisaan Japaniin. MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Japanin MM-ralli 6.–9.11. Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025. Pajarin ensimmäinen täysi kausi rallin MM-sarjan pääluokassa on monien mielestä ollut turhan tasapaksu. Kauden 12 ensimmäisessä kisassa Pajari on yltänyt yhdeksän kertaa yleiskilpailun pisteille. Koossa on yksi nelossija, kaksi viitossijaa, kaksi kuutossijaa ja neljä seitsemättä sijaa. MM-pisteissä suomalainen on kahdeksantena, ja eroa esimerkiksi ensimmäistä kauttaan Hyundailla ajavaan Adrien Fourmaux'hon on 17 pistettä. Viime viikonlopun kisa Keski-Euroopassa oli sikäli tyypillistä Pajaria, että hän väläytteli vauhtiaan muutamalla pätkällä, mutta pääasiassa viikonloppu sujui yhä opetellen. Tuloksena oli kuudes sija.





– Totta kai on kiva ajaa tähän väliin puhdas kisa. Rohkeammin voi lähteä taas seuraaviin. On aika pitkä putki, että on tullut maaliin, niin pikkuhiljaa nostetaan kyytiä, Pajari lupasi kisan jälkeen.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Sami Pajarilta on toivottu hieman parempaa vauhtia MM-rallissa tällä kaudella.Worldwide copyright: TGR WRT/McKlein

Pajari on tehnyt tämän kauden 12 osakilpailussa neljä pohja-aikaa. Keskimäärin hän on jäänyt pohja-ajan tehneestä kuljettajasta 0,57 sekuntia kilometrillä.

Esimerkiksi Kalle Rovanperä teki omalla tulokaskaudellaan seitsemässä kisassa seitsemän pohja-aikaa ja jäi pohjista keskimäärin 0,67 sekuntia kilometrillä. Vertailu ei siinä mielessä ole täysin reilu, että vuonna 2020 ajettiin jo neljättä vuotta samoilla autoilla ja renkailla, kun taas täksi kaudeksi uudistuivat niin autot kuin renkaat.

– Aika ajoinhan tulee hyviä aikoja, että ollaan kolmen joukossa ja vain muutama sekunti kärjestä. Ei Samin sillä tavalla tarvitse autolla ajamista uudelleen opetella. Se osataan, MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa sanoo.

– Mutta odottaisin, että laitetaan jokin tavoite, missä kilpailussa pitää olla – ainakin henkisesti, vaikka ei sitä julkisuuteen kertoisikaan. Ja miksei sitä tietysti voi sanoakin? Kyllä se pitää uskaltaa sanoa ääneen, että nyt lähdetään tavoittelemaan voittoa, kun ajetaan MM-sarjassa, saadaan palkkaa ja ajetaan maailman parhaalla autolla, jolla koko ajan voitetaan.

Ketomaa toivoo Pajarilta parempaa nimenomaan koko rallin mitassa.

– Pitää päästä lähemmäs niitä kuljettajia, jotka rallissa siinä 3–4 päivän aikana ottavat ne paremmat sijoitukset kuin sinä itse. Sunnuntaina katsotaan lopullinen sijoitus, ja se on saatava ylemmäs jossain vaiheessa, jos tavoite on – niin kuin Sami on sanonut – voittaa ralleja ja olla korkeammalla.

– Kaikki edellytykset siihen on. Parhaita pätkiä ei tarvitse hirveästi parantaa, mutta niitä huonompia osuuksia pitää parantaa aika paljonkin, jos haluaa voittaa ralleja. Jos tyytyy siihen, että ajaa sijasta viisi, sitten ei tarvitse tehdä mitään. Jossain vaiheessa on tehtävä se päätös, että mitkä sijoitukset ovat tavoitteena.

1:12 Sami Pajarikin siivitti osaltaan Toyotaa merkkimestaruuteen: ”Hyvä fiilis sen puolesta”