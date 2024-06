Asiantuntija yllättyi MM-rallin suomalaisjytkystä – näkee Jari-Matti Latvalan sanoissa isoja viitteitä tulevasta

Asiantuntija Ketomaa pitää mahdollisuutta "loistavana juttuna". Toyotan WRC-Yaris on tunnetusti voittaja-auto, ja kun debyytti tapahtuu Latviassa, joka on kaikille uusi MM-ralli, Pajarin esiintymisen ympärillä on hyviä merkkejä.

WRC-kokeilu vaatii isoja taloudellisia panostuksia myös Pajarin taustajoukoilta. Lisäksi hyppy nykyisten Rally2- ja Rally1-autojen välillä on osoittanut haastavaksi. Pajari on lupaava kuljettaja, jonka urassa on Ketomaankin mukaan erittäin eteenpäin menevä trendi, mutta kokemuksen ja huippusijoitusten määrä on kuitenkin vielä verrattain ohut.