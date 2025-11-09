Sami Pajari saavutti WRC-uransa ensimmäisen palkintokorokesijan Japanin MM-rallissa, kun hänen puhdas suorituksensa viimeisen erikoiskokeen liukkaissa olosuhteissa varmisti Toyotan suomalaiskuskille kolmannen sijan Sebastien Ogierin ja Elfyn Evansin jälkeen.

Pajari oli sunnuntain Power stagella kuudes, mikä riitti Japanin MM-rallin kolmannelle sijan varmistamiseen. Hän lähti viimeiseen kisapäivään neljänneltä sijalta, mutta Hyundain Adrien Fourmaux'n karu ajovirhe EK15:lla avasi Pajarille tilaisuuden, jota hän ei jättänyt käyttämättä.

– Tämä on todella erityinen tunne. Suuri kiitos koko tiimille. Super, super fiilis, Pajari fiilisteli maalissa.

– Tänäänhän oli aika köröttelyä tuo ajo, mutta fiksua. Kaksi ensimmäistä päivää kun ajoi hyvällä vauhdilla, niin näköjään riitti näin pitkälle. Iso kiitos taas kaikille, Pajari lisäsi.

Juttu jatkuu videon alla.

2:17 Sami Pajari ajoi upeasti kolmanneksi – "Köröttelyä mutta fiksusti"

