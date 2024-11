Toyotan hurja diili Sami Pajarille yllätti asiantuntijat: "Vaikka oli huhuja kuultu"

– Päävastuu on Ogierilla ja miksei Evansilla, ja Kalle on myös vahva asfaltilla, joten kyllähän siellä löytyy myös tukea muista kuskeista niissä kisoissa. En usko, että se mikään ongelma on, mutta on se eri homma löytää huippuvauhti asfaltilla. Suomalaiselle se vain ottaa enemmän aikaa, koska me emme treenaa nuoruudessamme sitä, Tahko pohtii.