Lehdistötilaisuuden juontaja referoi ottelun tuloksen ja antoi aluksi Pelicansin päävalmentaja Sami Kapasen kommentoida.

– Sitten Sami aloittaisi puheenvuorot, että ole hyvä.

Kapanen vastasi kuitenkin äreästi.

– Mitä sinä haluat, että minä sanon? Sinä et esitä kysymystä, Pelicans-luotsi tiuskaisi kättään heilutellen.

Pelistä, kuului vastaus.

– Meiltä hyvä taistelu. Todella hyvä taistelun ilmentymä, sitkeyttä alivoimapelaamisessa. Maalit olivat tiukassa. Hyvää, vahvaa kamppailupeliä, Kapanen sen jälkeen kävi läpi.

Hän piti tunnetilasta jatkumona eilisestä. Tuolloin joukkueet kohtasivat Lahdessa ja Pelicans voitti 5–2.

Nyt Pelicans teki kuitenkin Kapasen mukaan pelaamisen itselleen "todella vaikeaksi". Hän laskeskeli joukkueensa ottamista kahdeksasta kaksiminuuttisesta viiden olleen hyökkäyspään jäähyjä.

– Se yleensä ennemmin tai myöhemmin puraisee nilkasta.

Kapanen päätti sen jälkeen puheenvuoronsa ärähdykseen.

– Minä todella harvoin julkisesti sanon tuomarityöskentelystä, mutta minun mielestäni he epäonnistuivat tänään. Se maksoi meille tietyllä tapaa aika paljon numeraalisesti.

Katso lehdistötilaisuus ylälaidan videolta ja kuuntele, miten myös HPK:n päävalmentaja Mikko Manner kommentoi tapahtumia. HPK:lle kotivoitto oli ensimmäinen sitten syyskuun 26. päivän.

SM-liigassa on nyt edessä puolentoista viikon maaottelutauko. HPK on sarjassa 11:ntenä, Pelicans 14:ntenä. Lahtelaisten takana ovat vain Sport ja HIFK.

SM-liigan lauantain otteluiden tulokset:

Ilves–KalPa 5–2

HIFK–Ässät 3–0

HPK–Pelicans 2–1 ja.

Jukurit–Kiekko-Espoo 2–1

KooKoo–JYP 0–4

Kärpät–Tappara 3–4

TPS–SaiPa 1–6

Sport–Lukko 2–1