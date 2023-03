Kyseenalainen tuomariratkaisu sai Ville Peltosen reagoimaan – Lauri Marjamäki tylynä ottelun jälkeen: "Heikossa on selkäranka"

– Toisen eran alussa ote oli meillä. Sitten tuli 2–0, niin siitä kuusi minuuttia ja peli oli 4–0. Eikä ole ensimmäien kerta, mitä tapahtuu meidän joukkueessa. Kevyessä on selkäranka. Se on haaste meille, mistä on juteltu. Kun peli on 2–0, tulee helvetinmoinen lamaantuminen.