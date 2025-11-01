Raimo Helminen oli – tapansa mukaisesti – nöyrää miestä, vaikka hänen valmentamansa SaiPa oli murjonut jääkiekon SM-liigassa Turun Palloseuran vieraissa 6–1.
Huipputehokas SaiPa paineli TPS:ltä maisemaan jo avauserässä 3–0-lukemin. Lappeenrantalaiset onnistuivat pöllyttämään turkulaisia ottelun kuluessa entisestään, ja SaiPa juhli lopulta pyhäinpäivän taiston voittoa lukemin 6–1.
– Numerot valehtelevat tänään todella paljon, SaiPan päävalmentaja Raimo Helminen sanoi tiukasti.
"Raipe" tuumi TPS:n tulleen alkuun kovaa ja SaiPa oli "vähän helisemässä".
– Ekasta paikasta teimme maalin. Muutenkin olimme ylitehokkaita.
– Pitää olla kuitenkin tyytyväinen voittoon. Kuten aina sanon, tässä sarjassa ei ole yhtään helppoa voittoa. Tällaisia nämä pelit ovat.
– Voitto, tulee se millä tavalla tahansa, on mitä tässä jotenkin yritetään sählätä, ja koetetaan pärjätä näissä peleissä.