Jukurit kärsi karvaan 3–4-tappion Tampereella Tapparan vieraana viime sekuntien takaiskumaalin myötä. Mikkeliläisten päävalmentaja Jonne Virtanen otti ratkaisun kontolleen.

Jukureilla oli keskiviikkona pitkään vaikeaa. Avauserässä Tappara-maalivahti Juha Metsolalle ei kirjattu yhtään torjuntaa ja toisessakin erässä vain kolme.

– Emme kyenneet ensimmäisissä kahdessa erässä pysäyttämään Tapparan hyökkäystä. Se johtui minusta paljolti siitä, että he olivat hyviä – ei siitä, että olisimme tehneet jotain väärin. He olivat vain parempia, Jukurit-luotsi Jonne Virtanen kävi englanniksi läpi.

Sitten "kaikki hyppäsivät talkoisiin" ja Jukurit nousi kolmannessa erässä kahden maalin takaa 3–3-tasalukemiin. SM-liigan pistepörssikärki, Tapparan tanskalaishyökkääjä Joachim Blichfeld ratkaisi kuitenkin isännille 4–3-voiton maalinedusosumallaan seitsemän sekuntia ennen varsinaisen peliajan päätöstä.

1:54 Seitsemän sekuntia jäljellä – näin pistehirmu Joachim Blichfeldin iskemä Tapparan voittomaali Jukureita vastaan syntyi.