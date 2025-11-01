Juuri nyt Avaa

Lauantaina Hämeenlinnassa avauserä meni HPK:ta vastaan 0–0, eikä surkeaan vierastilastoonkaan tullut paljoa parannusta. Kerho voitti jatkoajalla 2–1 ja juhli ensimmäistä kertaa kotona sitten syyskuun 26. päivän.

Pelicans oli voittanut miesten jääkiekkoliigassa ennen lauantaita 17 pelissä yhden ensimmäisen erän. Maaliero oli murheellinen 7–16. Seitsemässä vieraspelissä suoria voittoja ei ollut irronnut.

Katso tästä, miten Teemu Rautiainen niittasi HPK:n 2–1-jatkoaikavoittoon Pelicansista.

Tyly putki katkesi SM-liigan surkeimman vierasjoukkueen kustannuksella – "Karua, jos olisimme taas hävinneet"

– Vaikea viikko meille, ja Pelicans oli hyvä. Jaksoimme vääntää ja kääntää. Karua, jos olisimme taas hävinneet (kotona), Rautiainen sanoi MTV Katsomon haastattelussa.