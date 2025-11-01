Pelicans oli voittanut miesten jääkiekkoliigassa ennen lauantaita 17 pelissä yhden ensimmäisen erän. Maaliero oli murheellinen 7–16. Seitsemässä vieraspelissä suoria voittoja ei ollut irronnut.
Lauantaina Hämeenlinnassa avauserä meni HPK:ta vastaan 0–0, eikä surkeaan vierastilastoonkaan tullut paljoa parannusta. Kerho voitti jatkoajalla 2–1 ja juhli ensimmäistä kertaa kotona sitten syyskuun 26. päivän.
Pelicansin tilillä vierasotteluista on vain yksi jatkoaikavoitto. Joukkue on sarjan heikoin vieraissa.
Lahtelaisten maalivahti Zachary Emond torjui Teemu Rautiaisen avopaikan pelin loppuhetkien ylivoimassa. Sekä torjuva veskari että kakkosmolari Patrik Bartosak tuulettivat. Jatkoajalla tuuletti ratkaisija Rautiainen.