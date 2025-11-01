Doug Shedden saavutti ensimmäisen voittonsa Vaasan Sportin peräsimessä. Ratkaisu Lukkoa vastaan syntyi dramaattisella tavalla 23 sekuntia ennen loppua.

Sport voitti Lukon Vaasassa, kun Sebastian Stålberg runnoi 2–1-maalin ajassa 59.37.

Stålberg vei tilanteessa Lukko-maalivahti Antti Raannan mailan mukanaan. Ruotsalaishyökkääjä kaatui sen jälkeen jäihin ja kiekko painui hänen jalkansa ja Raannan luistimen kautta pömpeliin.

Raannan luistimenteräkin petti, ja hänellä riitti tilanteen jälkeen varusteita kerättäväksi jäältä.

Maalitilannetta mentiin tarkistelemaan videoilta. Tuomiona oli, että osuma tehtiin sallitusti.

Katso tilanne ylälaidan videolta.

Kesken syyskauden Sportin päävalmentajaksi hypännyt kanadalaiskonkari Doug Shedden valmensi kolmannen ottelunsa vaasalaisseurassa ja saavutti nyt avausvoittonsa. Kaksi aiempaa peliä olivat päättyneet tappioihin voittomaalikilpailussa ja jatkoajalla. Eilen Sport hävisi juuri Lukolle jatkoajalla Raumalla.

Kaikki tämänpäiväisen ottelun maalit syntyivät kolmannessa erässä. Jakob Stenqvist vei Lukon johtoon erän avausminuutilla, ja Charles Bertrand viimeisteli Sportin tasoituksen.

SM-liigassa jäädään tämän pyhäinpäivän kierroksen jälkeen maajoukkuetauolle puoleksitoista viikoksi.