Salakavalalla kansantaudilla voi olla vakavia vaikutuksia koko loppuelämään

– Mutta mikäli pituus on lyhentynyt useita senttejä, 4 senttimetriä tai enemmän, saattaa kyseessä olla osteoporoosin aiheuttama nikamamurtuma, kertoo Luustoliiton toiminnanjohtaja Ansa Holm tiedotteessa.

Osteoporoosilla voi olla vaikutuksia koko loppuelämään

Osteoporoosista on tullut jo kansantauti, jota Luustoliiton mukaan sairastaa 336 000 suomalaista. Sairaus heikentää luustoa tehden sen hauraaksi, jolloin luu voi murtua pienenkin törmäyksen tai kaatumisen yhteydessä. Osteoporoosi aiheuttaakin Suomessa kymmeniä tuhansia murtumia vuosittain.

65 vuotta täyttäneistä suomalaisista jopa 44 prosentilla on alentunut luuntiheys, joka altistaa murtumille. Kuitenkin myös 65 vuotta nuoremmat voivat sairastua osteoporoosiin esimerkiksi jonkin sairauden, kuten hoitamattoman keliakian nivelreuman tai syövän, vuoksi. Myös syöpähoidot tai kortisonihoito voivat altistaa osteoproosille.

Suomen Luustoliitto muistuttaa, että ensimmäinen murtuma lisää uuden murtuman riskiä. Yleensä ensimmäistä osteoporoosin seurauksena sattunutta murtumaa vakavampi murtuma on odotettavissa jo vuoden sisällä.

Voiko osteoporoosia hoitaa?

Luusto on elävää kudosta ja sen kunnolle voi iästään riippumatta aina tehdä jotain. Suomen Luustoliitto kannustaakin tarkistamaan elintapoja.

Osteoporoosi on tärkeä pysäyttää ajoissa

Osteoporoosi on etenevä sairaus, joten se on tärkeä pysäyttää ajoissa. Mitä aiemmin osteoporoosi havaitaan, sitä nopeammin sitä päästään hoitamaan ja sitä paremmassa kunnossa luusto on.