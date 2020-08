Tunnistatko osteoporoosin merkit ajoissa? Sairaus voi hoitamattomana aiheuttaa luunmurtumia pienestäkin töyssystä

Osteoporoosi on yleisintä vanhuksilla, sillä ikääntyessä luuston rakenne heikkenee. Osteoporoosi on täysin oireeton sairaus, joka yleensä todetaan vasta ensimmäisen luunmurtuman yhteydessä. Sairaus on usein alkanut kehittyä jo paljon aikaisemmin.