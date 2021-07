Koronan nousu kesällä pettymys rokotejohtajalle – uudet rajoitukset perusteltuja: "Toivotaan, ettei tulisi rokottamattomien pandemiaa"

Mika Rämet sanoo olevansa harmistunut siitä, että tapausmäärät nousivat Suomessa kesällä. Tämä estää yhteiskunnan laajamittaisemman avaamisen, kuten Britanniassa on tehty .

Rämet toteaa, että hänen mielestään epidemian hillitseminen uusilla rajoitustoimilla on hyvin perusteltua.

– Tässä taustalla on keskeinen ajatus, että rajoitustoimilla ostetaan aikaa, että saadaan väestö rokotettua. Sangen pian ja oikeastaan tässä kohdin on myös tärkeämpää alkaa seuraamaan vaikeiden tautitapausten esiintymistä.

Vaikeiden tautitapausten osuus on pieni verrattuna tartuntalukuihin. Tällä hetkellä yli 50 ihmistä on sairaalassa ja 10 tehohoidossa, vaikka tartuntoja on ollut eilen ja tänään yli 400.