Voiko maskista jo luopua kaikissa tilanteissa? Näin kommentoivat asiantuntijat

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ylilääkäri Asko Järvinen sanoo, että tämä tulos on ollut tiedossa jo pitkään.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Tuula Hannila-Handelberg on samoilla linjoilla.

Maskin käyttöä karsitaan terveydenhuollossa

Järvinen kertoo, että maskin käyttöä on jo alettu karsia terveydenhuollossa.

– Koko pandemian ajan on tiedetty, että tartunnat ovat tulleet tilanteissa, joissa ihmiset eivät luonnollisesti käytä maskia. Nyt kun taudin luonne on muuttunut, sairaaloissa ja terveydenhuollossakin maskin käyttöä on karsittu. Tavallisella poliklinikkavastaanotolla sitä ei useimmissa paikoissa enää käytetä eikä sairaaloiden aulatiloissa meilläkään HUSissa.