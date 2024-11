Sairaanhoitaja Sampsa kaatui työmatkalla – katsotaan täysin työkykyiseksi, vaikka asuu vammaisten palvelutalossa ja liikkuu pyörätuolilla

Sairaalassa ei nähty akuutin tilanteen vakavuutta

– Hoitajan mielestä minun olisi pitänyt mennä työterveyteen. Sanoin, että olen ollut tajuttomana ja teet vakavan virheen, jos et kirjoita minua sisään.

Oireet pahenevat

Vasemmasta kädestä katoaa toimintakyky lähes kokonaan

Niskan retkahdusvamma voi olla vaikea todeta

Manner on harmissaan siitä, että Kaskenlinnassakaan hän ei saanut oikeaa diagnoosia. Magneettikuvassa näkyi vain pientä vuotoa.

– Kun on niskan retkahdusvamma, magneettikuva pitäisi ottaa kahden viikon kuluessa onnettomuudesta niska taivutettuna taaksepäin, Manner sanoo.

Manner on huhtikuusta lähtien asunut Validian vammaisten palvelutalossa erossa vaimostaan ja 5- ja 10-vuotiaista lapsistaan, sillä hän ei selviä kotona.

Kuntoutuksen myötä hänen tilanteensa on syksyn mittaan hieman parantunut. Manner ei tiedä, kuinka hyvin hän voi kuntoutua. Tämä johtuu osin siitä, että kuntoutuksen aloittamisessa kesti hänen mukaansa liian kauan.

Manner on tehnyt hoidostaan kaksi kantelua Aluehallintovirastoon, joka on ottanut ne käsittelyyn.

Huoli toimeentulosta

Työnantaja oli vakuuttanut Mannerin LähiTapiolassa. MTV Uutiset on nähnyt LähiTapiolan 12.9.2024 kirjatun päätöksen, jonka mukaan Mannerilla ei ole oikeutta korvauksiin työkyvyttömyydestä ja sairaanhoitokuluista 12.2.2024 jälkeen. LähiTapiolan mukaan Manner on työkykyinen.

– Haluaisin vaan kysyä, miten tämä on mahdollista? Manner kysyy.

LähiTapiola ei kommentoi yksittäistapausta

– Suomessa vakuutuslääketieteellinen arviointi perustuu asiakirjoihin. Vakuutusyhtiön asiantuntijalääkärin tehtävä on arvioida hakemuksen ja hoitavan lääkärin antamien tietojen perusteella, onko etuuden tai korvauksen myöntämiselle lääketieteelliset perusteet, Kaukiainen kirjoittaa sähköpostivastauksessaan.

Lisäksi Kaukiainen toteaa, että päätöksestä on mahdollista valittaa. Vakuutusyhtiön on käsiteltävä hakemus uudelleen, jos esimerkiksi evätyn korvauksen myöntämisessä ilmenee uutta, kuten uusi lääkärinlausunto.

Työnantaja ei ole päätöksen osapuoli

– Työnantaja ei voi myöskään arvioida eikä sillä ole oikeuksia saada päätöksen perusteita, koska niissä on työntekijän terveystietoja, Nordberg kertoo sähköpostitse.

– Vaikka vakuutusyhtiö ei katsoisi työntekijää työkyvyttömäksi, mutta hoitava lääkäri katsoo, työntekijä on oikeutettu sairauspoissaoloon, Nordberg kirjoittaa.

Neurologin mukaan työkyvytön

Mannerin MTV Uutisille toimittamasta Varhan neurologin arviosta käy ilmi, että Manner on työkyvytön kaikkeen työhön ja tarvitsee lääkinnällistä kuntoutusta.

Neurologin Kelaa varten tekemä lausunto on päivätty 6.9.2024, eli noin viikkoa ennen LähiTapiolan täysin päinvastaista arviota. Tietoa siitä ei ole, huomioiko LähiTapiola tätä neurologin lausuntoa päätöksenteossaan.

Mannerin mielestä on väärin, että hänen kuntoutuksensa maksaa nyt yhteiskunta, eikä työnantajan vakuutusyhtiö.

Mannerin mukaan suurin ongelma on, että LähiTapiola teki päätöksen hänen työkyvystään virheellisen diagnoosin perusteella. Myös oikaisun hakemisen esteenä on, että oikeaa diagnoosia ei edelleenkään ole ja sen saaminen on lähes mahdotonta näin kauan onnettomuuden jälkeen.