Elina, 55, kertoo pudonneensa tikkailta laatoittaessaan kylpyhuonetta – vakuutusyhtiön mukaan lonkan repeämä ja kuukausia myöhemmin yltyneet kivut eivät johdu työtapaturmasta: "Kulumia ei korvata"

Kohtalokas valinta

"Enintään venähdys"

– Mikäli teille olisi sattunut selvityksenne mukainen tapaturma, on se mekanismiltaan ja voimakkuudeltaan ollut suhteellisen lievä, josta on voinut syntyä enintään venähdystasoinen vamma, todetaan vakuutusyhtiön vastineessa.

Rakennusliiton asianajaja puuttui tilanteeseen

– Labrumissa on edessä noin 1,5 senttimetrin matkalla repeämä kraniaalisesti – dislokaatiota ei ole, mutta vähäistä perilabraalista cystamuodostelmaa on nähtävissä muutaman millin kokoisena, lukee radiologian erikoislääkärin kirjoittamassa lausunnossa, joka on päivätty heinäkuulle 2018.