Niko, 23, elää sängyn omana, käy vessassakin vain kolmesti viikossa: "Minut nähdään eläkeyhtiössäni täysin työkykyisenä"

"Krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS) on suhteellisen harvinainen sairaus, jonka ydinoireena on vaikea uupumus ja yleisvoinnin heikkeneminen hyvin vähäisenkin henkisen, fyysisen tai emotionaalisen rasituksen jälkeen."

Lepo ei auttanut

Niko kertoo, että sairaudelle tyypillistä huonoa oloa on vaikea kuvailla. On maattava silmät kiinni, sikiöasennossa ja hengitettävä rauhallisesti.

Lääkärikäyntejä, tutkimuksia ja diagnoosin odottelua

"Hyvin alirahoitettu sairaus"

– Tämä on hyvin alirahoitettu sairaus sairastuneihin nähden. Sairastuneita on 1,3 prosenttia Yhdysvalloissa ja Suomessa 0,2–3 prosenttia, eli vähintään 10 000 potilasta. Varmasti sairastuneita on enemmänkin, koska diagnoosin saaminen on maailmanlaajuisesti niin vaikeaa.