Vihreiden ex-puoluesihteeri Panu Laturia lyötiin rautapainolla päähän Brysselissä – kertoo nyt avoimesti aivovammastaan ja kuntoutumisestaan: "Raha ratkaisee"

Kohtalokkaasta pahoinpitelystä on nyt vähän yli kaksi vuotta ja Laturin kuntoutus on ottanut aimo harppauksen eteenpäin.

– Viikko sitten otettiin fysioterapeuttini Antin kanssa ensimmäiset juoksuaskeleet ilman mitään apuvälineitä. Me oltiin harjoiteltu sitä muutama kerta juoksumatolla ja ne olivat ensimmäiset oikeat juoksuaskeleet kahteen vuoteen. Se oli suuri saavutus, Laturi kertoo.

Avioero ja muutto palvelutalosta omaan asuntoon

MTV Uutiset tapasi Laturin hänen kotonaan helsinkiläisessä palvelutalo Merenpisarassa. Asunnossa valitsee kaaos, sillä Laturi on muuttamassa toiseen asuntoon samassa palvelutalossa.

Iso muutos on tulossa maaliskuussa, kun Laturi muuttaa ihan tavalliseen kerrostaloon. Laturin pitkäaikainen suhde Laura-vaimon kanssa on päättynyt ja kahden pojan vanhemmat jättivät yhdessä avioerohakemuksen viime vuoden lopulla.

– Meillä on ollut onnellinen ero ja olemme pystyneet eroamaan hyvissä väleissä ja pidämme edelleen todella paljon yhteyttä toisiimme.

Laturin uusi koti sijaitsee Töölöntorilla, joka on miehelle tärkeä paikka.

Satunnainen ohikulkija löi päähän

Koomassa kuusi viikkoa

– Kun heräsin koomasta, vasen käsi ei liikkunut. On kamala tunne, kun yrittää liikuttaa kättä ja mitään ei tapahdu. Sekin viittasi 'siihen, että huonosti oli käynyt.

– Ensimmäisenä mielessä liikkui, että toivottavasti tästä pystyy toipumaan ja palaamaan normaaliin elämään. Sellaiseen, että pystyy tekemään asioita ja näkemään ihmisiä. Olen kuitenkin viettänyt aina kohtuullisen aktiivista elämää. Se on varmasti ensimmäinen toivomus kaikilla, jotka joutuvat vakavaan onnettomuuteen.

Liikkuminen itsenäisesti oli suuri saavutus

– Pystyn rollaattorin kanssa käymään kaupungilla ja kulkemaan julkisilla kulkuvälineillä. Oli suuri saavutus, että pystyn liikkumaan itse. Se on osa normaalia elämää. Tapaan paljon ihmisiä, joka päivä jonkun. Kuvaavaa on, että olen korona-aikana tavannut yli 200 eri ihmistä.

Tammikuun puolivälissä 50 vuotta täyttänyt Laturi on nykyään työkyvyttömyyseläkkeellä. Töitäkin hän pystyy tekemään, mutta maltillisesti.

– Lääkäri on sanonut, minun pitää muistaa, että olen työkyvyttömyyseläkkeellä ja olen vain osatyökykyinen. Luen paljon, tapaan kavereita ja ihmisiä, katson uutisia ja luen politiikkaa. Siihen mun päivät menevät.

Kuntoutuksen vähyys ahdisti

Kaksivuotisen hoito- ja kuntoutusputkensa aikana Laturi on nähnyt ja kokenut monenlaista.

– Minulla on ollut tuuria, kun on todella hyvä fyssari ja tämä palvelutalo Merenpisara, missä asun, on paikkana ihan loistava. Mutta hoivapuolella pitäisi panostaa työhyvinvointiin.