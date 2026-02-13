Lahden Pelicans otti murskaavan 9-2-voiton SM-liigan perjantaisella kierroksella Jyväskylän JYPistä.
Pelicans meni menojaan jo heti avauserässä. Einari Luhanka viimeisteli kaksi maalia ja samalla tuplasi uransa maalimäärän. SM-liigan maalintekijöiden historiaan kirjattiin myös uusi nimi, kun Pelicansin Eelis Teutari viimeisteli uransa ensimmäisen liigamaalinsa. Pelicans teki 12 minuuttiin viisi maalia.
JYP kavensi toisen erän puolivälissä, mutta sen loppupuolella illan tehomiehenä häärinyt Aidan Dudas (tehot 1+3) vei lahtelaiset jälleen neljän maalin johtoon.
Kim Nieminen kaunisteli vielä kahdella ja Joona Kumpula yhdellä osumallaan Pelicansin 9-2-voittolukemat. Lahtelaiset ovat tehneet tällä kaudella 48 ottelussa vain 107 maalia. Yhdeksän maalin määrä vastaa kokonaislukemasta yli kahdeksaa prosenttia.
Pelicansille voitto oli toinen viimeiseen viiteen otteluun. Se on sarjassa sijalla 11. JYP on kuudentena hävittyään kolme edellisestä viidestä ottelustaan.
Liigan tulokset:
HIFK–Lukko 0–4 (0–2, 0–1, 0–1)
Jukurit–K-Espoo vl. 3–2 (0–0, 2–0, 0–2, 0–0, 1–0)
KooKoo–HPK 7–3 (2–1, 1–1, 4–1)
Pelicans–JYP 9–2 (5–1, 1–1, 3–0)
Tappara–Ilves 4–1 (1–1, 2–0, 1–0)
TPS–Sport 3–1 (0–0, 1–1, 2–0)
Kärpät–KalPa 2–5 (2–2, 0–1, 0–2)