Sähköautojen kolarikorjaukset ovat kalliita, mikä näkyy myös vakuutusmaksuissa: "Käytännössä korjaamon tulee olla erikoistunut"

Ei liian kuumaan uuniin

Mikäli korjauksessa on käytetty aineita, joiden kuivuminen kestää yli 60 minuuttia, on käytettävä vaihtoehtoisia kuivausmenetelmiä (ei uunitusta), kuten infrapuna- tai kaasukuivaussäteily, lukee maahantuojan ohjeissa. Kaikilla korjaamoilla sivusta suunnattavia säteilylämmittimiä ei ole.

Koulutustarve lisääntynyt

– Autojen valtava teknistyminen, ei vain sähköautot, on lisännyt koulutustarvetta, joka on nykyisin jatkuvaa. Muuten ei pysy kehityksessä mukana, sanoo Autoklinikan toimitusjohtaja Patrik Puskala.

Autoklinikka on Incarin ohella Suomen johtava itsenäinen vauriokorjaamoketju. Incarilla on 40 toimipistettä, joissa on yhteensä 350 työntekijää. Autoklinikalla on puolestaan 55 korjaamoa ja 400 työntekijää. Lisäksi Autoklinikka on osa pohjoismaista Werksta-konsernia.