Sähköautoilijoille sattuu enemmän vahinkoja kuin muille – yksi kallis vaurio korostuu

Pohjola Vakuutus kertoo tiedotteessaan, että sen vakuuttamien täyssähköautojen määrä kasvoi vuosina 2020–2021 noin 73 prosenttia. Suurin piirtein käsi kädessä on noussut myös sähköautoille sattuneiden vahinkojen määrä.

Liikennevakuutuskeskus (LVK) kertoi vuonna 2019, että Suomessa täyssähköautojen vahinkotiheys on noin puolitoistakertainen verrattuna muilla käyttövoimilla kulkeviin autoihin .

Pohjola Vakuutuksen tilastojen mukaan lähes kolmannes täyssähköautoista on pääkaupunkiseudulla, mikä niin ikään nostaa vahinkojen määrää. Ahtaassa kaupunkiliikenteessä tapahtuu paljon pieniä törmäyksiä ja parkkipaikkavahinkoja.

Maltti on valttia

– Kannattaa myös muistaa, että sähköauto on hyvin hiljainen, mikä saattaa vaikeuttaa kevyen liikenteen ja näkövammaisten mahdollisuuksia havaita lähestyvä sähköauto, Hiljander neuvoo tiedotteessa.

Edistynyt teknologia vaikuttaa korjausten hintaan

Vaikka sähköautot ovat polttomoottoriautoja huoltovapaampia, on niille tapahtuvat vahingot pääsääntöisesti kalliimpia korjata. Hiljanderin mukaan ero oli vielä vuonna 2019 noin 1,5-kertainen, mutta tällä hetkellä eroa vastaavan ikäisen polttomoottoriauton korjauskustannuksiin on noin kolmannes. Merkkikohtaisia eroja kuitenkin on. LVK nosti aiemmin yhdeksi korjauskustannuksia nostavaksi tekijäksi myös sähköautojen keskivertoa suuremman koon.