Suomi dominoi hyvin ikävää tilastoa – kallein bensa ja toiseksi kallein diesel koko EU:ssa

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on entisestään kiihdyttänyt polttoaineiden hintojen nousua, mikä alkoi jo viime vuoden puolella.

Tuoreimpien EU-tilastojen mukaan bensiinin litrahinta on Suomessa peräti koko Euroopan unionin kalleinta. Dieselinkin litrahinta on kovempi ainoastaan Ruotsissa.

Näin paljon bensa maksaa nyt

Suomi on pitkien etäisyyksien maa

Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen kertoo tiedotteessa, että polttoaineveron alentaminen on parhaiten ja täsmällisimmin liikkumiskustannuksiin vaikuttava toimenpide.

Niemisen mukaan Suomessa oman auton käytölle ei ole samaan tapaan vaihtoehtoja kuin monessa muussa EU-maassa. Suomi on pinta-alaltaan unionin viidenneksi suurin maa.

Kallis polttoaine näkyy autoilun vähenemisenä

Autoliiton tuoreen kuluttajabarometrin mukaan 28 prosenttia suomalaisista on vähentänyt auton käyttöä arjen asioinnissa, vapaa-ajan ajeluista on karsinut 37 prosenttia ja töihin autolla kulkevista kymmenisen prosenttia on lisännyt muiden kulkutapojen käyttöä.