Mitä sähköautolle tapahtuu, kun se vanhenee? Voi vaatia pitkän listan erikoistöitä: "Jokainen ymmärtää, ettei..."

Öljyn, suodatinten, ja jarruosien vaihtojen tuoksuinen arki korjaamoilla on muuttumassa autojen sähköistymisen myötä, vaikka autokannasta valtaosa käykin yhä bensalla tai dieselillä.

Suomen sähköautokanta on keski-iältään noin kaksivuotiasta. Ymmärrettävästi kovin montaa pahasti loppuun kulunutta yksilöä ei maassamme vielä rullaile, mutta aivan pian tilanne on kokonaan toinen.

Sähköautojen korjaaminen vaatii korjaamolta paljon. Melkein joka autoon on omia erikoistyökaluja. Korjaajia ja mekaanikkoja täytyy kouluttaa erityisesti suurjännitetöiden osalta.

Ladattavia autoja – täyssähköisiä tai hybridejä – on Suomessa jo noin 100 000. Seppälän mukaan tällaisia, usein erikoiskoulutusta korjaajiltaan vaativia autoja, käy korjaamoilla jo päivittäin.

Työkalut kalliita – osa jaetaan korjaamoiden kesken

Sähköauton erikoistöitä ovat muun muassa ajoakuston irrotus, jännitteettömäksi teko ja akuston kunnon määritys. Työkaluja näihin tehtäviin on harvassa, ja ne ovat yleensä ajoneuvokohtaisia. Autoa kohti tarvittavien työkalujen hinta nousee helposti kymmeneen tai kahteenkymmeneentuhanteen euroon. Työkaluja pyritäänkin kierrättämään tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan korjaamolta toiselle.

Muita sähköauton erikoistöitä ovat esimerkiksi lämpötilamittaukset, kennobalansoinnit, moduulien varaaminen ja purku, toimintakunnon varmistaminen, tiiveystarkastus, nollatasomittaus, eristysvastustesti, akun aktivoinnin testi, turvallisuustarkastus, end of service -testi… Puheet sähköauton huollontarpeen vähyydestä voidaankin arvioida niiden iän kasvamisen myötä uudelleen.

Asentajalta vaaditaan erikoiskoulutusta ja perehtyneisyyttä

Erikoistyöt vaativat erikoiskoulutettuja asentajia. Örumilla on konseptissaan e-Expert-koulutusohjelma, johon voi kuulua esimerkiksi viisi erilaista, 1–4 päivän mittaista korjauskoulutuspakettia. Toistaiseksi tällaisen koulutuksen läpikäyneitä asentajia on vähän, ja koulutus on hintavaa.