Käytetyn sähköauton ostaja voi joutua pulaan uuden katsastusmääräyksen vuoksi – "Suurin maksamamme korvaus ollut yli 80 000 euroa"

Vakuutusyhtiö If muistuttaa tiedotteessaan, että jos sähköauton akkukotelo on vaurioitunut ja toiveena on saada korvauksia, on korvaushakemuksessa pystyttävä kertomaan, milloin ja missä kolhu on syntynyt. Lommolla oleva akusto on katsastuksessa nykyisin hylkäämisperuste. Vielä ei ole tietoa, kuinka tarkasti akkukotelon lommoja tullaan katsastusasemilla syynäämään.