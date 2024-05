Saako saippuaa lantrata? Selvitimme, miten käy vedellä jatketulle käsisaippualle

Käsien peseminen on helppo keino pitää pöpöt loitolla. Mutta miten käy pesutuloksen, kun suosikkiravintolan vessassa on vastassa selkeästi laimennettu käsisaippua? Puhdistaako vedellä jatkettu saippua?

– Tämä riippuu siitä, kuinka paljon sitä on jatkettu ja kauanko liuos on pullossa seissyt, tutkija Tarja Kuutamo THL:n Infektiotautien torjunta ja rokotukset -yksiköstä toteaa.

Täyttöpakkauksista samaa tuotetta voi yleensä täyttää

Bernerin tuotekehitystiimistä kerrotaan, ettei saippuaa saa laimentaa vedellä. Säilöntäaineet on tehtaalla mitoitettu saippuoihin niin, että tuote säilyy sellaisenaan. Jos purkin sisältöä lantraa vedellä, mikrobit pääsevät kasvamaan, jolloin saippua menee pilalle. Täyttöpakkauksista samaa tuotetta voi yleensä täyttää purkkiin ilman muita kommervenkkejä. Jos tuotteen vaihtaa esimerkiksi toiseen merkkiin, Berneriltä ohjeisestaan huuhtelemaan täytettävä pakkaus. Pullo ja pumppu pitäisi kuivata täysin kuiviksi ennen purkin täyttämistä uudella tuotteella. Tuotteissa on myös eroja, ja esimerkiksi luonnonkosmetiikkatuotteet voivat olla herkempiä eivätkä välttämättä kestä uudelleentäyttöä menemättä pilalle.

Sijaintikin vaikuttaa: "Jos kotioloissa päättää laimentaa loppuliuoksen..."

Lantraamiseen liittyy oleellisena osana myös sijainti. On aivan eri asia liruttaa omasta saippuapullostaan loput käsilleen kotikylpyhuoneessa kuin käyttää ravintolan vessassa vedellä jatkettua saippuaa, joka on voinut olla käytössä jo pitkään.

– Jos kotioloissa päättää laimentaa loppuliuoksen ja käyttää sen heti käsienpesuun, se on jokaisen oma päätös ja valinta. Mutta julkisissa tiloissa, esimerkiksi ravintoloissa tai liikuntapaikoissa, tulisi olla tarjolla asiakkaille saippuaa, joka on asianmukaisessa kunnossa ja oikein säilytetty, Kuutamo sanoo.

Vedellä jatketuissa liuoksissa ongelmallista on, ettei kukaan enää varmasti tiedä, koska tuote on laimennettu ja kuinka paljon siinä on vettä.

– Heillä on koulutus ja osaaminen toimia oikein. On toimintatavat ja tilat, joiden avulla täyttäminen tehdään asianmukaisesti ja turvallisesti. Silloin se on ihan ok.