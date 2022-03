Pitääkö astiat huuhdella ensin? Lue vastaukset yleisiin tiskikoneväittämiin – "Yllättävän yleinen virhe"

Pitääkö asiat huuhdella ennen koneeseen laittamista?

– Ei pidä paikkaansa. Astiat voidaan laittaa koneeseen suoraan pöydästä kuitenkin niin, että isommat ruoantähteet laitetaan biojätteisiin. Vaikka huuhtelusta ei sinänsä ole haittaa, on turhaa kuluttaa vettä astioiden huuhteluun. Sama tulos saavutetaan vähemmällä veden käytöllä.

Puhakka kuitenkin huomauttaa, että jos astioissa on kuitenkin kovettuneita ruoanjäämiä, ne eivät välttämättä lähde ensimmäisellä pesulla.

Mikä tahansa tiskiaine käy astianpesukoneeseen?

– Tämä on väärä luulo. On itse asiassa yllättävän yleinen virhe, että käytetään tavallista käsitiskiainetta koneessa. Käsitiskiaine kuitenkin vaahtoutuu kuumassa koneessa, jossa suuttimet suihkuttavat kovalla paineella lämmintä vettä. Tämä ei tee hyvää koneelle, Puhakka kertoo.

Pesuaine nesteenä, tablettina vai jauheena – mikä on paras? Juttu jatkuu videon alla.

Astioiden pesu käsin kuluttaa vähemmän vettä kuin tiskikone?

– Tähän väitteeseen törmää aina välillä. Monet tuntuvat ajattelevan, että astianpesukone käyttää vettä jotenkin turhaan. Fakta on kuitenkin, että nykyiset koneet pesevät muutamalla ämpärisellä (noin 15 litraa) vettä esimerkiksi 12 henkilön astiaston puhtaaksi parissa tunnissa. Käsinpesu juoksevalla hanalla kuluttaa samalla määrällä astioita vettä arviolta noin 100 litraa, Puhakka sanoo.

Jos tiskikone on väärin täytetty, tuleeko koneeseen toimintahäiriö?

Moni on voinut kuulla myös väitteen, jonka mukaan väärin täytetty astianpesukone voisi aiheuttaa toimintahäiriön kodinkoneeseen. Väitteessä piilee totuuden siemen.

– Tämä on osin totta. Vaikka sinänsä astioiden asettelulla ei ole suurta väliä, astioiden laadulla sen sijaan on. Puisia aterimia tai muita puisia astioita ei kannata pestä koneessa. Puusta saattaa pesun aikana irrota tikku tai palanen, joka voi kulkeutua poistopumppuun ja kiilautua pumppuun. Tällöin pumppu menee epäkuntoon, eikä poista koneesta vettä enää, Puhakka muistuttaa.

Tiskikoneen hana pitää sulkea aina käytön jälkeen?

– Mielenkiintoista kyllä, tämä pitää ja ei pidä paikkaansa. Hana on hyvä aina muistaa sulkea, mutta nykyisissä uusissa koneissa on koneen tulovesiletkuissa myös sähköinen hana, joka sulkeutuu ohjelman päätyttyä. Uudemmissa koneissa on myös letkurikkovahdit ja tuplakuoriset letkut. Eli jos alempi letku vuotaisi, niin päällimmäinen letku toimii varana.