Hyödyttääkö pestä kädet suihkusaippualla, jos käsisaippuaa ei ole? THL:n tutkija vastaa

Tyhjä käsisaippuapakkaus on kylpyhuoneessa tai vaikkapa mökillä ikävä yllätys. Olet jo kastellut kädet, mutta nyt saippuaa ei olekaan... Voisiko tilalla käyttää vaikkapa suihkusaippuaa?

– Tilapäisessä käytössä on ihan ok käyttää suihkusaippuaa. Siitä saa vaahtoa käsiin ja pesun tehtyä. Saippuan tehtävähän on irrottaa käsistä ylimääräistä likaa ja mikrobeja. Jos tuote vaahtoaa käsissä, sitä saa hierottua hyvin ja sen huuhtelee pesun jälkeen, kyllä sitä voi käyttää, Kuutamo sanoo.